Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), Aydın'da geliştirdiği jeotermal enerji projesinin finansmanına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirketin yüzde 99 oranında iştiraki olan Kocaer Enerji A.Ş. ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (TKYB) arasında, Kocaer 1 Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve Kaynak Arama Projesi'nin ilk fazı için 37 milyon 825 bin dolarlık yatırım kredisi sağlanması konusunda mutabakata varıldı.

37,8 MİLYON DOLARLIK KREDİNİN VADE SÜRESİ 10 YIL

KAP açıklamasına göre yatırım kredisi, projenin ilk fazının finansmanında kullanılacak.

Krediye ilişkin açıklanan koşullar şöyle:

Kredi tutarı: 37.825.000 ABD doları

Kredi sağlayacak banka: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Kredi vadesi: 10 yıl

Anapara ödemesiz dönem: İlk 2 yıl

Finansman amacı: Kocaer 1 JES projesinin birinci fazı

Şirket, söz konusu krediye ilişkin mutabakata varıldığını bildirdi. Açıklamada kredi kullanımının tamamlandığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

JEOTERMAL ENERJİ PROJESİ İKİ FAZDA DEVREYE ALINACAK

Kocaer Enerji tarafından Aydın'ın Buharkent ve Kuyucak ilçelerinde geliştirilen Kocaer 1 JES ve Kaynak Arama Projesi'nin toplam 24 MWm / 24 MWe kurulu güce sahip olması planlanıyor.

Şirketin teknik ve yatırım planlamasına göre proje, her biri 12 MWm / 12 MWe kapasiteli iki faz halinde devreye alınacak.

İlk faz için sağlanması planlanan finansman 37,8 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

PROJE İÇİN ÇED OLUMLU KARARI VERİLMİŞTİ

Kocaer Çelik, 20 Ekim 2026 tarihinde yaptığı özel durum açıklamasında, Kocaer 1 JES ve Kaynak Arama Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verildiğini duyurmuştu.

Şirket, projeye ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.