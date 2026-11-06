Açıklanan tablolarda, şirketlerin hisse değerini desteklemek amacıyla yürüttüğü pay geri alım programlarının hız kesmeden sürdüğü görülürken; kurumsal yatırımcıların pozisyon değişiklikleri, yabancı kurum satışları ve ortaklık oranlarındaki kritik artışlar dikkat çekti.

• ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 180.000 adet pay 41,90 – 45,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 520.000 adet pay 45,80 – 47,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AHSGY – Ahes İnşaat tarafından 5,53 – 5,74 TL fiyat aralığından 310.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 9,03’e yükseldi.

• ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 3,11 – 3,25 TL fiyat aralığından 2.155.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 43,36’ya yükseldi.

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.043.629 adet pay 3,21 – 3,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AVGYO – Metro Portföy tarafından 13,42 – 14,30 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,13’e yükseldi.

• AZTEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 228.277 adet pay 2,75 TL fiyattan geri alındı.

• ATAKP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 39,94 – 41,32 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ATATP – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 207,10 – 210,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 128,00 – 136,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 10,36 – 10,78 TL fiyat aralığından 167.698 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 49,67’ye yükseldi.

• BIOEN – Ziraat Portföy tarafından 9,84 TL fiyattan 2.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,87’ye geriledi.

• BETAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 45.500 adet pay 43,76 – 44,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 18,50 TL fiyattan geri alındı.

• ENDAE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.653 adet pay 10,35 TL fiyattan geri alındı.

• ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 4,39 TL fiyattan 5.470.836 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 8,38’e yükseldi.

• EKSUN – Eksim Yatırım tarafından 3,22 – 3,52 TL fiyat aralığından 5.443.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 74,06’ya yükseldi.

• EFOR – Efor Holding tarafından 11,83 – 12,07 TL fiyat aralığından 11.770.800 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 16,11’e yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.050.000 adet pay 13,73 – 14,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 80,35 – 82,30 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,15’e yükseldi.

• EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 2,38 TL fiyattan geri alındı.

• FLAP – Gürkan Gençler tarafından 9,65 – 9,80 TL fiyat aralığından 162.341 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 14,03’e yükseldi.

• GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.686.000 adet pay 139,40 – 143,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• IEYHO – Bank of America Corporation tarafından 5,84 – 6,66 TL fiyat aralığından 264.201 adet alış ve 5.980.733 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 2,36’ya geriledi.

• KRSTL – Kristal Gıda tarafından 6,35 TL fiyattan 472.450 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,25’e yükseldi.

• KRSTL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 631.600 adet pay 6,35 TL fiyattan geri alındı.

• KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 2,50 TL fiyattan geri alındı.

• KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 49,48 – 50,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 89.500 adet pay 21,82 – 22,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• LXGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 5,65 – 5,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MNDRS – Akça Holding tarafından 9,61 – 9,70 TL fiyat aralığından 207.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 49,45’e yükseldi.

• MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 114.946 adet pay 34,96 – 35,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MEPET – Metro Portföy tarafından 13,99 – 14,99 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,45’e yükseldi.

• METEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 20,26 TL fiyattan geri alındı.

• MCARD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 88.000 adet pay 118,10 – 122,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 31.010 adet pay 90,95 – 92,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

• NTHOL – Besim Tibuk tarafından 36,44 – 36,64 TL fiyat aralığından 157.711 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 38,33’e yükseldi.

• NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.325 adet pay 36,62 – 36,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• OSMEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 103.354 adet pay 4,47 – 4,56 TL fiyat aralığından geri alındı.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.249 adet pay 30,70 TL fiyattan geri alındı.

• RODRG – Bank of America Corporation tarafından 11,18 TL fiyattan 37.151 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,09’a yükseldi.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 545.300 adet pay 1,68 – 1,78 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 20,96 – 21,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 4,50 – 4,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

• TEHOL – MT Portföy tarafından 76.764.178 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

• YUNSA – Mustafa Sürmegöz tarafından 5,50 TL fiyattan 4.909.815 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,38’e yükseldi.

• YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 6,56 – 6,63 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

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