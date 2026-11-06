Benzine gece yarısı yansıtılan 6 liralık indirimin ardından, taşımacılık ve lojistik sektörünün ana girdisi olan motorin (mazot) grubunda da büyük bir fiyat indirimine gidiliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 5,47 TL indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA "BARIŞ İYİMSERLİĞİ" DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Fiyat indirimlerinin arkasındaki temel dinamik, küresel petrol piyasasındaki keskin geri çekilme oldu.

ABD'de tamamlanan ara seçimlerin ardından jeopolitik tansiyonun düşeceği ve Orta Doğu'daki İran kaynaklı gerilim ile çatışma ortamının son bulacağına yönelik uluslararası beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında satış baskısı yarattı.

Varil fiyatlarındaki bu gevşeme ve ürün marjlarındaki düşüş, rafineri çıkış fiyatlarına doğrudan indirim olarak yansıdı.

İKİ GÜNDE ÇİFTE İNDİRİM

Haftanın son işlem gününde benzine yapılan 6 TL'lik indirimin ardından motorine gelecek 5,47 TL'lik revizyonla birlikte, araç sahipleri ve ticari taşımacılar için akaryakıt maliyetlerinde belirgin bir rahatlama yaşanacak.

• Benzin: 6 Kasım Cuma günü itibarıyla 6 TL indirimle büyükşehirlerde 74 TL seviyelerine geriledi.

• Motorin: Yarın (7 Kasım Cumartesi) devreye girecek 5,47 TL'lik indirimin ardından, 100-101 TL bandında seyreden litre satış fiyatının büyükşehirlerde 95 TL sınırına çekilmesi öngörülüyor.

Fiyat revizyonunun bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi ve bayilerdeki pompa fiyatlarına yarın sabah itibarıyla yansıması bekleniyor.