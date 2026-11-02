Akaryakıt fiyatları, kasım ayının ilk haftasında araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzine 4,10 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılmasının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 TL'yi aşarken, benzin 80 TL'nin üzerine çıktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise fiyatlarda değişiklik beklenmiyor. Peki, benzin ne kadar oldu, motorin kaç TL? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BUGÜN BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

2 Kasım 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt istasyonlarında 1 Kasım'da uygulamaya giren zamlı fiyatlar geçerliliğini koruyor.

2 KASIM 2026 BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI (GÜNCEL)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 80,40 TL

Motorin litre fiyatı: 100,50 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 80,30 TL

Motorin litre fiyatı: 100,30 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 81,40 TL

Motorin litre fiyatı: 101,60 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 81,70 TL

Motorin litre fiyatı: 101,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler başta olmak üzere çeşitli unsurlardan etkileniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişler ve döviz kurundaki artışlar, ithal edilen enerji ürünlerinin maliyetlerini artırabiliyor. Bu durum, rafineri çıkış fiyatları ve dağıtım maliyetleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına yansıyabiliyor.

Öte yandan, akaryakıttan alınan ÖTV ve KDV de tüketicilerin ödediği litre fiyatında önemli bir paya sahip.