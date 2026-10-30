Orta Doğu’da tırmanan gerilimle birlikte Brent petrolün 115 dolar eşiğini aşması, döviz kurundaki seyir ve vergi güncellemeleri akaryakıt tabelalarını yeniden hareketlendirdi.
Haftanın son işlem gününde araç sahipleri ile taşımacılık sektörü, büyükşehirlerdeki pompa fiyatlarını yakından izliyor.
Sektör temsilcileri, küresel ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü risk priminin korunması durumunda motorin grubunda 100 TL bandının test edilebileceği uyarısında bulunuyor.
30 Ekim 2026 Cuma sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de serbest piyasa akaryakıt dağıtım şirketlerinin ortalama satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:
30 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 76,30 TL
Motorin litre fiyatı: 96,90 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 76,20 TL
Motorin litre fiyatı: 96,70 TL
LPG litre fiyatı: 40,60 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 77,30 TL
Motorin litre fiyatı: 97,90 TL
LPG litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 77,50 TL
Motorin litre fiyatı: 98,10 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL