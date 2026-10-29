Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir, pompa tabelalarına yansımaya devam ediyor.

29 Ekim 2026 Perşembe sabahı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde serbest piyasa akaryakıt satış fiyatları netleşti.

MOTORİN 100 LİRA SINIRINA YAKIN

Günün öne çıkan verilerinde motorin fiyatlarının büyükşehirlerde 97 ila 99 TL bandına yerleştiği görülüyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda litresi 96,90 TL olan motorin, nakliye maliyetlerinin etkisiyle Ankara'da ve İzmir'de 98 TL; Antalya'da ise 99,30 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

BENZİN VE LPG CEPHESİNDE SON DURUM

Benzinin litre satış fiyatı İstanbul genelinde 76,20 – 76,30 TL bandında seyrederken; Ankara'da 77,30 TL, İzmir'de ise 77,50 TL olarak tabelaya yansıyor.

Tasarruflu alternatif olarak tercih edilen otogaz (LPG) ise İstanbul'da 40,60 – 41,20 TL, Ankara'da 41,29 TL, İzmir'de ise 41,20 TL seviyelerinden doldurulabiliyor.

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının Akdeniz ürün fiyatları, Brent petrolün varil değeri ve dolar/TL paritesi üzerinden günlük olarak hesaplandığını, yerel bazda bayi marjlarına bağlı olarak kuruşluk farklar görülebileceğini hatırlatıyor.

Dağıtım şirketleri ve bayiler arasındaki rekabet ile nakliye farklarına göre küçük çaplı oynamalar yaşansa da üç büyük ilde ortalama satış rakamları şu şekilde:

29 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,20 TL

Motorin litre fiyatı: 96,70 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir