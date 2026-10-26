Akaryakıt fiyatları, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde. Yeni haftanın ilk işlem gününde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında değişiklik olup olmadığı araştırılırken motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 98 TL'yi aştı. Son indirimlerin ardından "Benzin kaç TL?", "Mazota zam var mı?" ve "LPG ne kadar oldu?" soruları yeniden gündeme geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 26 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE BUGÜN ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları haftanın ilk gününe mevcut seviyelerinden başladı.

Benzinin litre fiyatında son olarak 22 Ekim'de 3,30 TL indirim yapılırken motorine 10 Ekim'de 6,40 TL zam gelmişti. LPG fiyatları ise 2 Ekim'de 4,71 TL artmıştı.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI 26 EKİM 2026

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,30 TL

Motorin litre fiyatı: 96,80 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 76,10 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 77,30 TL

Motorin litre fiyatı: 97,90 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 77,50 TL

Motorin litre fiyatı: 98,10 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

BİR DEPO BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Akaryakıt fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, araç sahiplerinin depo doldurma maliyetlerini de artırıyor.

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki güncel fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 50 litrelik bir deponun maliyeti şöyle:

50 litre benzin: 3.815 TL

3.815 TL 50 litre motorin: 4.840 TL

4.840 TL 50 litre LPG: 2.060 TL

Buna göre aynı miktarda motorin almak, benzin almaya kıyasla 1.025 TL daha pahalıya geliyor.

Bu hesaplamalar 50 litrelik yakıt alımı için yapılmış olup araçların yakıt deposu kapasitesine ve istasyon fiyatlarına göre toplam tutar değişebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerinde uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Özellikle Brent petrol fiyatlarında ve dolar/TL kurunda yaşanan hareketler, akaryakıt pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.

Not: Fiyatlar Petrol Ofisi'nin 26 Ekim 2026 tarihli yayımlanan liste fiyatları esas alınarak hazırlanmıştır. İstasyon ve bölgelere göre farklılık gösterebilir.