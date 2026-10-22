Benzin fiyatlarına 22 Ekim 2026 Perşembe günü bir indirim daha geldi. 20 Ekim'de yapılan 4,30 TL'lik indirimin ardından benzinin litre fiyatı 3,30 TL daha geriledi. Böylece üç gün içinde toplam indirim 7,60 TL'ye ulaştı. Peki, benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE 3 GÜNDE 7,65 TL İNDİRİM

Benzin fiyatlarında bu hafta art arda iki indirim gerçekleşti. 20 Ekim Salı günü litre başına 4,30 TL indirim uygulanırken 22 Ekim Perşembe günü fiyatlar 3,30 TL daha düştü.

Böylece benzinin litre fiyatında üç günlük toplam düşüş 7,60 TL'ye ulaştı. Son fiyat değişikliğinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında yeni fiyatlar uygulanmaya başladı.

22 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,80 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 76,10 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 97,90 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 77,50 TL

Motorin: 98,10 TL

LPG: 41,20 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. Vergiler ve dağıtım maliyetleri de pompa fiyatlarının belirlenmesinde rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketlerine ve istasyonların bulunduğu bölgelere göre farklılık gösterebiliyor.