Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişim yaşandı. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yönünü aşağı çevirmesinin ardından beklenen müjdeli haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20 Ekim 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine dev bir indirim yansıtıldı.

Peki, benzine ne kadar indirim geldi? İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin (mazot) fiyatları kaç TL oldu? İşte 20 Ekim 2026 güncel akaryakıt pompa fiyatları son durum.

BENZİNE 4,30 TL İNDİRİM GELDİ

Küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat düşüşü, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatında 4,30 TL'lik indirime gidildi.

İndirimle birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 79,60 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 79,40 TL'ye geriledi.

Böylece İstanbul'da benzin fiyatları yeniden 80 TL'nin altına indi.

20 EKİM 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

BENZİN İNDİRİMİ SONRASI NE KADAR TASARRUF EDİLECEK?

Benzinin litre fiyatında yapılan 4,30 TL'lik indirim, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini de aşağı çekti.

İndirim öncesindeki fiyatlarla karşılaştırıldığında, yalnızca benzin fiyatındaki değişim üzerinden hesaplanan tasarruf tutarları şöyle:

40 litrelik depo: 172 TL tasarruf

45 litrelik depo: 193,50 TL tasarruf

50 litrelik depo: 215 TL tasarruf

60 litrelik depo: 258 TL tasarruf

Buna göre 50 litrelik deposunu tamamen dolduran bir sürücü, indirim öncesine kıyasla 215 TL daha az ödeme yapacak.