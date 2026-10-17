Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisini beraberinde getirdi. Türkiye’nin akaryakıt fiyatlamasında etkili olan Brent petrolün varil fiyatının dün 104 dolara gerilemesiyle birlikte benzinde yeni bir indirim gündeme geldi.

Beklentilere göre, 20 Ekim Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 4,30 TL indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin fiyatları 80 TL seviyesine yaklaşacak.

BENZİN İNDİRİMİ SONRASI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde üç büyük şehirde ve doğu illerinde benzin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 79,60 TL

Ankara: 80,60 TL

İzmir: 80,80 TL

Doğu illeri: 82,20 TL

Benzin fiyatları, dağıtım şirketlerine ve illere göre farklılık gösterebildiğinden, nihai pompa fiyatları da bölgelere göre değişebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki değişimlere bağlı olarak belirleniyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına yönelik indirim beklentilerini de etkiliyor.

Benzine yönelik 4,30 TL’lik indirim beklentisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve pompaya hangi tutarda yansıyacağı ise yapılacak fiyat güncellemesiyle netleşecek.

Brent petrol yazım sırasında yüzde 3,4'lük yükselişle 107,58 dolardan işlem gördü.

Kaynak: Ekonomim