Akaryakıt fiyatları 14 Ekim 2026 Çarşamba günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 98 TL'ye ulaşırken benzin fiyatları da 85 TL seviyesine dayandı. Peki, bugün benzine veya motorine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

14 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,80 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 83,60 TL

Motorin litre fiyatı: 96,50 TL

LPG litre fiyatı: 40,60 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 84,80 TL

Motorin litre fiyatı: 97,70 TL

LPG litre fiyatı: 41,29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 85,10 TL

Motorin litre fiyatı: 98,00 TL

LPG litre fiyatı: 41,20 TL

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

14 Ekim 2026 itibarıyla paylaşılan güncel pompa fiyatlarında benzin ve motorinin yüksek seviyelerde seyrettiği görülüyor.

Ancak bugün yürürlüğe giren yeni bir zam veya indirim kararı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Akaryakıt fiyatları, petrolün uluslararası piyasalardaki seyri, dolar/TL kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve işlenmiş ürün fiyatları, döviz kuru, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) etkili oluyor.

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş veya döviz kurundaki artış, diğer koşullar sabit kaldığında akaryakıt maliyetlerini artırabiliyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ise pompa fiyatlarında indirim ihtimalini gündeme getirebiliyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler, dağıtım şirketleri ve istasyonlar arasında farklılık gösterebiliyor.