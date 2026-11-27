27 Kasım 2026 Cuma sabahı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında pompaya yansıyan yeni bir değişiklik bulunmazken, sektör kaynaklarından gelen indirim sinyalleri yakından takip ediliyor.

Piyasa beklentilerine göre benzinin litre fiyatında 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında bir indirim yapılması öngörülüyor.

Söz konusu indirimin pompaya yansıyacağı net tarih henüz kesinleşmezken, motorin ve LPG gruplarında şu an için yeni bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.

MOTORİNDE BİR HAFTADA 10,90 TL’LİK DÜŞÜŞ

Motorin fiyatlarında kasım ayının ikinci yarısında peş peşe iki önemli indirim hayata geçirildi:

• 20 Kasım: Litre fiyatında 6 lira 58 kuruşa varan ilk indirim uygulandı.

• 26 Kasım: Pompaya 4 lira 32 kuruşluk ikinci indirim yansıdı.

Böylece son iki indirimle birlikte motorinin litre fiyatındaki toplam düşüş 10 lira 90 kuruşa ulaştı.

27 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,40 TL

Motorin: 84,60 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,30 TL

Motorin: 84,50 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 85,70 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 69,70 TL

Motorin: 86,00 TL

LPG: 50,70 TL