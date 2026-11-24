Küresel enerji piyasalarındaki düşüş eğilimi yurt içi akaryakıt fiyatlarında kısa süreli bir indirim beklentisi oluştururken, 1 Aralık tarihi için gündeme gelen özel tüketim vergisi (ÖTV) güncellemesi araç sahiplerini yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya bırakacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalarda akaryakıt ürün fiyatlarının gerilemesi iç piyasaya olumlu yansımaya hazırlanıyor.
Mevcut düşüş trendinin korunması halinde, önümüzdeki perşembe günü benzin ve motorinin pompa satış fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor.
1 ARALIK'TA ÖTV GÜNCELLEMESİ DEVREYE GİRECEK
Perşembe günü beklenen indirimin yaratacağı rahatlamanın ise kısa ömürlü olacağı öngörülüyor.
Altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine endeksli maktu ÖTV artışının 1 Aralık itibarıyla devreye girmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaştığı kulis bilgilerine göre, vergi artışından kaynaklanacak zam tutarlarının litre başına şu seviyelerde gerçekleşmesi öngörülüyor:
• Benzin: Yaklaşık 4,15 TL artış
• Motorin: Yaklaşık 3,60 TL artış
Öte yandan sektör temsilcileri, 1 Aralık'ta tabelaya yansıyacak nihai fiyat değişiminin yalnızca vergi düzenlemesiyle sınırlı kalmayacağına dikkat çekiyor.
Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve rafineri marjlarındaki seyir de pompa fiyatlarının son şeklini almasında belirleyici rol oynayacak.