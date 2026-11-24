Yapay zeka sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic'in hisseleri, halka arz sonrasında yaşanan yükselişin ardından düşüşe geçti. Şirketin hisseleri, bugün New York'taki erken işlemlerde yüzde 7,3'e varan kayıpla 81,28 dolara kadar geriledi. Dalgalı seyreden hisseler, böylece 83 dolarlık halka arz fiyatının altına indi.

Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzın ardından hisseler, ilk işlem gününde kısa süreliğine 100 doların üzerine çıkmıştı. Son düşüşle birlikte halka arz sonrasında elde edilen kazançlar geri verildi.

ANTHROPİC'İN HALKA ARZINA 500 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE TALEP GELDİ

Anthropic'in halka arzı yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Hisse talebinin arz edilen miktarın kat kat üzerine çıktığı süreçte, 500 milyar doların üzerinde talep oluştu. Halka arz, şirket ve yedi kurucu ortağı için toplam 119,5 milyar dolarlık gelir sağladı.

Bloomberg News'in haberine göre, halka arzda hisse talebinde bulunan kurumsal yatırımcıların yarısından fazlası istedikleri payları alamadı. Tahsisatların büyük bölümü ABD merkezli yatırımcılara yönlendirildi.

Kaynaklara göre halka arz için yaklaşık 1.200 kurumsal yatırımcı sipariş verdi.

CLAUDE CODE VE GELİR BEKLENTİSİ YATIRIMCI İLGİSİNİ ARTIRDI

Anthropic'in yazılım geliştiricilerine yönelik kodlama ajanı Claude Code gibi ürünlerinin hızla benimsenmesi, halka arz sürecinde şirketin güçlü satış argümanları arasında yer aldı.

Şirketin ekim ayı sonunda açıkladığı 81 milyar dolarlık gelir oranı da yatırımcı ilgisini destekleyen unsurlardan biri oldu.

Buna karşın yatırımcıların, şirketin 2045 yılına kadar yaklaşık 901 milyar dolara ulaşan taahhüt edilmiş harcamalarını büyük ölçüde göz ardı ettiği belirtiliyor. Halka arz sonrasında yaşanan sert fiyat hareketleri ise Anthropic hisselerinde yatırımcı beklentilerinin ve piyasa değerlemesinin yeniden tartışılmasına yol açtı.

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