24 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre yatırımcılara hisse başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL nakit temettü ödenecek.

Şirket yönetim kurulunun 27 Ekim 2026 tarihli toplantısında; kâr dağıtım politikası, uzun vadeli strateji, yatırım ve finansman politikaları ile kârlılık ve nakit durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan temettü teklifi, genel kurulda ortakların onayından geçti. Belirlenen takvime göre kâr payı hak kullanım tarihi 26 Kasım 2026 olarak gerçekleşecek.

KÂR PAYI DAĞITIMININ KAYNAKLARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre hazırlanan dağıtımda ortaklara ödenecek toplam 10.772.937.000,00 TL tutarındaki nakit temettünün karşılanacağı kalemler şu şekilde belirlendi:

• Olağanüstü Yedekler: 7.693.734.184,63 TL

• Kullanımında Kısıt Olmayan Yasal Yedekler: 3.075.247.636,36 TL

• Diğer Sermaye Yedekleri: 3.955.179,01 TL

Bunun yanı sıra ayrılacak olan toplam 1.077.293.700,00 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin ise 769.373.418,46 TL’si olağanüstü yedeklerden, 307.524.763,64 TL’si kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden ve 395.517,90 TL’si diğer sermaye yedeklerinden karşılanacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.