20 Kasım ile 23 Kasım tarihleri arasındaki verilerin karşılaştırıldığı rapora göre takibe konu olan büyük ortakların payları 1 şirkette yükselirken, 5 şirkette ise gerileme kaydetti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanan verilere göre pay oranını artırmayı başaran tek şirket Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD) oldu.

Metropal Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketi’nin kendi hisselerindeki pay oranı yüzde 1,946 seviyesinden yüzde 3,977’ye ulaştı. Bu artışla birlikte ortağın nominal pay tutarı 1 milyon 880 bin 865 TL yükseldi.

EN SERT DÜŞÜŞ PETKM ORTAKLIĞINDA

Raporda yüzde puan bazında en keskin gerileme ise Petkim Petrokimya Holding (PETKM) hisselerinde görüldü.

Deniz Portföy CC Hisse Senedi Serbest Özel Fon’un (Hisse Senedi Yoğun Fon) PETKM'deki ortaklık payı yüzde 4,380’den yüzde 2,245’e geriledi.

Bu pay azalışıyla birlikte fonun elindeki nominal pay tutarı 54 milyon 95 bin 182 TL düşüş gösterdi.

MKK’nın raporu, sermaye piyasalarında kurumsal ve büyük yatırımcıların portföy rotasyonlarını ve hisse bazındaki ağırlık değişimlerini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

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