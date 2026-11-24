Şirket yönetim kurulunun 24 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 18'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilecek.

İhraç Sürecinin Öne Çıkan Detayları:

• İhraç Tavanı: Azami 10.000.000.000 TL (on milyar Türk lirası) nominal değer.

• Satış Yöntemi: Halka arz edilmeksizin, tamamen yurt içinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış.

• Araç Türü ve Yapısı: SPK onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde ihraç edilecek tahvil, bono veya benzeri borçlanma araçları.

• Faiz ve Vade Koşulları: Çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit veya değişken faiz oranlı, kupon ödemeli ya da kupon ödemesiz yapı.

Yönetim kurulu ayrıca SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlar nezdinde gerekli izin başvurularının yapılması, ihraç koşullarının belirlenmesi ve borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi dahil tüm yasal süreçlerin yürütülmesi için şirket yetkililerine oy birliğiyle tam yetki verdi.

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