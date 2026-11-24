Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü satış baskısıyla tamamlanırken milyarlarca liralık açığa satış işlemi gerçekleştirildi. BIST 100 endeksi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yüzde 0,24 değer kaybederek 11.104,38 puandan kapanış yaptı.

BIST 50 endeksindeki hisselerin toplam işlem hacmi 108 milyar 548 milyon 388 bin 556 TL olarak gerçekleşirken açığa satış işlemlerinde Aselsan (ASELS) ilk sırada yer aldı.

ASELSAN'DA 2,69 MİLYAR TL'LİK AÇIĞA SATIŞ

Rota Borsa'nın aktardığı verilere göre Aselsan, 2 milyar 695 milyon 581 bin 62 TL'lik açığa satış işlem hacmiyle listenin zirvesine yerleşti.

Aselsan'ı 1,46 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO), 1,11 milyar TL ile Akbank (AKBNK) ve 1,08 milyar TL ile Yapı Kredi (YKBNK) takip etti.

23 KASIM 2026 EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Açığa satış işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) Ağırlıklı ortalama fiyat (TL) ASELS 2.695.581.062 8.391.525 321,227 THYAO 1.465.141.953 4.518.949 324,222 AKBNK 1.118.817.242 17.184.900 65,105 YKBNK 1.082.350.145 29.565.608 36,608 BIMAS 734.158.381 1.986.980 369,485 TUPRS 656.198.057 2.049.865 320,118 ASTOR 634.009.181 4.423.778 143,318 GARAN 619.171.032 4.263.981 145,210 KCHOL 557.038.976 2.935.686 189,747 EREGL 552.026.217 18.352.290 30,079

BANKACILIK HİSSELERİ LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

En fazla açığa satış yapılan 10 hisse arasında Akbank (AKBNK), Yapı Kredi (YKBNK) ve Garanti Bankası (GARAN) olmak üzere üç bankacılık hissesi yer aldı.

İşlem adedi bakımından ise 29 milyon 565 bin 608 lot ile Yapı Kredi ilk sırada bulunurken Ereğli Demir Çelik (EREGL) 18 milyon 352 bin 290 lot, Akbank ise 17 milyon 184 bin 900 lot ile öne çıktı.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını satması veya satışına ilişkin emir vermesi işlemidir. Yatırımcılar, hisse fiyatının düşeceği beklentisiyle açığa satış yaparak payları daha düşük fiyattan geri almayı amaçlayabiliyor.

Ancak açığa satış işlemleri riskten korunma stratejileri kapsamında da gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle bir hissede yüksek açığa satış hacmi oluşması, tek başına hisse fiyatının düşeceği anlamına gelmiyor.

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