Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre şirket için 2,4 milyar lira muhammen bedel belirlenirken, ihaleyi kazanan yatırımcı markanın mevcut ticari ve mali borçlarını da üstlenecek.

Satış süreci kapsamında her biri 1 lira nominal değere sahip toplam 30 milyon adet payın devri gerçekleştirilecek.

Yatırımcıların tekliflerini en geç 1 Şubat 2027 tarihine kadar sunmaları gerekirken, ihalenin 2 Şubat 2027 tarihinde yapılacağı açıklandı.

İhale şartnamesinde yer alan katılım koşulları ise şu şekilde belirlendi:

• Muhammen Bedel: 2,4 milyar lira

• Katılım Teminatı: 120 milyon lira

• Veri İnceleme ve Tesis Ziyareti Ücreti: 1 milyon lira

ALICI ŞİRKET BORÇLARI DA DEVRALACAK

İhale şartlarına göre Mondi Mobilya'yı bünyesine katacak yeni yatırımcı, satış bedelinin yanı sıra şirketin mevcut borç yükümlülüklerini de devralacak.

Devir tarihi itibarıyla güncellenecek olan bu borçların ödeme koşulları iki ana kalemde düzenlendi:

• Grup Şirketlerine Ticari Borçlar: Yatırımcı, Mondi Mobilya'nın diğer grup şirketlerine olan 409 milyon lira tutarındaki ticari borcunun tamamını devir tarihinde peşin olarak kapatacak.

• Erciyes Anadolu Holding'e Mali Borçlar: Şirketin Erciyes Anadolu Holding A.Ş.'ye olan 1,6 milyar liralık mali borcu ise alıcının tercihine göre peşin veya vadeli ödeme planıyla tasfiye edilebilecek.

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