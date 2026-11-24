Borsa İstanbul'da işlem gören ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Şirket, yapay zeka destekli güvenlik cihazları ve toplu taşıma araçlarının dijital dönüşümünü kapsayan proje kapsamında 89 milyon 237 bin 304 TL tutarında sipariş aldığını bildirdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜVENLİK PROJESİ

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre nihai kullanıcısı bir kamu tüzel kişisi olan "Yapay Zeka Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" kapsamında özel bir şirketten sipariş alındı.

Siparişin toplam bedeli KDV dahil 1 milyon 605 bin 984 euro (89 milyon 237 bin 304 TL) olarak açıklandı.

ŞİRKETİN CİROSUNA OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

ARD Grup Bilişim, alınan siparişin şirketin cirosuna ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Siparişi veren özel şirketin adı ve projenin tamamlanma takvimi açıklamada paylaşılmadı.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

Şirketimiz, nihai kullanıcısı bir kamu tüzel kişisi olan proje kapsamında, "Yapay Zekâ Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" işine ilişkin olarak özel bir şirketten KDV dâhil toplam 1.605.984 Euro (89.237.304 TL) tutarında sipariş almıştır.

Alınan siparişin şirketimizin cirosuna ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla sunarız.