Borsa İstanbul'da işlem gören Kaleseramik (KLSER), yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Şirket, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 5 MWe kurulu güce sahip arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamlandığını ve tesisin devreye alındığını duyurdu.

60 BİN 628 METREKARELİK ALANA KURULDU

Kaleseramik tarafından yapılan açıklamaya göre Yerköy Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde, 1196 ada 27 ve 31 numaralı parsellerde toplam 60 bin 628 metrekarelik alan üzerinde gerçekleştirilen GES yatırımı tamamlandı.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) nezdindeki kabul işlemlerinin ardından 5 MWe kurulu güce sahip santral devreye alındı.

ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR

Kaleseramik, söz konusu yatırımla elektrik enerjisi ihtiyacının bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyor.

Şirket, yatırımla birlikte enerji maliyetlerinin azaltılması, maliyetlerin öngörülebilirliğinin artırılması ve operasyonel karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.

Şirketin KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi;

Yerköy Yüzüncü Yıl Mahallesi 1196 ada 27 ve 31 parsellerde, toplam 60.628 m² alan üzerinde gerçekleştirilen 5 MWe kurulu güce sahip arazi tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımımız tamamlanmıştır, santralin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) nezdindeki kabul işlemlerini takiben tesis devreye alınmıştır.

Söz konusu yatırım ile Şirketimizin elektrik enerjisi ihtiyacının bir bölümünün yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, enerji maliyetlerinin azaltılması ve öngörülebilirliğinin artırılması ile operasyonel karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

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