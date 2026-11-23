Şirket tarafından 23 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bağlı ortaklık Beta Enerji Europe GmbH ile Slovenya merkezli bir firma arasında güç transformatörü tedarik sözleşmesi imzalandı.

23 Kasım 2026 geçerlilik tarihli sözleşme kapsamında, Almanya'nın Wilhelmshaven bölgesinde hayata geçirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesinde kullanılmak üzere 55 MVA, 115/31,5 kV gücünde güç transformatörü üretilecek.

Anlaşma; transformatörün üretiminin yanı sıra fabrika testlerini, Almanya'daki proje sahasına teslimatını, garanti hizmetlerini ve sözleşmede tanımlanan diğer teknik destek süreçlerini kapsıyor.

CİROYA ORANI YÜZDE 1,06 SEVİYESİNDE

Toplam bedeli 898.750 Euro olarak açıklanan sözleşme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Euro döviz alış kuru baz alındığında yaklaşık 49.849.708 TL'ye karşılık geliyor.

Söz konusu sipariş tutarının Beta Enerji'nin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranının ise yüzde 1,06 olduğu bildirildi.

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