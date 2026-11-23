Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, iptal kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili başvuruyu işlemden kaldırması üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Gündoğdu Gıda, 22 Mayıs 2026 tarihli özel durum açıklamasında, yönetim kurulunun 21 Mayıs'ta aldığı karar doğrultusunda SPK'ya başvuru yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Planlanan işlem kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen kısıtlanarak 39 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin 150 milyon TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde artırılması ve ihraç edilecek B grubu payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılması öngörülüyordu.

Artırılacak nominal sermaye tutarının Borsa İstanbul'un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde oluşacak pay satış fiyatına göre belirlenmesi ve şirkete toplam 3 milyar TL fon girişi sağlanması hedefleniyordu.

TAHSİSLİ PAY ALICILARI FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Söz konusu tahsisli sermaye artırımında ihraç edilecek payların Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'a satılması planlanıyordu.

Pusula grubundaki yöneticilik görevleriyle bilinen dönemin Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında geçtiğimiz eylül ayında tutuklanmıştı.

SPK'nın başvuruyu işlemden kaldırmasıyla birlikte Gündoğdu Gıda'nın 3 milyar TL'lik sermaye artırımı planı da resmen rafa kalkmış oldu.

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