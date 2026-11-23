Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Peker GYO (PEKGY) paylarının yarından itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görecek olması nedeniyle söz konusu iki şirket bulundukları tüm endekslerden çıkarılacak.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1 maddesi uyarınca yapılan düzenleme kapsamında, BIST 500 (XU500) endeksinden çıkarılan bu iki hissenin yerine DESA Deri (DESA) ve OYAK Yatırım (OYYAT) payları dahil edilecek.

HANGİ HİSSE HANGİ ENDEKSLERDEN ÇIKARILIYOR?

Yakın İzleme Pazarı'na alınmaları sebebiyle Gündoğdu Gıda ve Peker GYO payları yalnızca BIST 500'den değil, dahil oldukları ana ve sektörel endekslerin tamamından 24 Kasım itibarıyla çıkarılmış olacak.

Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeksler Geçerlilik Tarihi GUNDOGDU GIDA - XU500, XUTUM, XTUMY, XBANA, XUSIN, XSINS, XGIDA, XSMNS 24.11.2026 PEKER GMYO - XU500, XUTUM, XTUMY, XBANA, XUMAL, XGMYO, XGYOS 24.11.2026 DESA DERI XU500 - 24.11.2026 OYAK YATIRIM MENKUL XU500 - 24.11.2026

Düzenleme doğrultusunda Gündoğdu Gıda toplam 8 farklı endeksten, Peker GYO ise toplam 7 farklı endeksten çıkarılırken; DESA Deri ve OYAK Yatırım Menkul Değerler yarınki seans açılışıyla birlikte BIST 500 endeksi altında işlem görmeye başlayacak.

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