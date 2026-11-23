Borsa İstanbul'un 2026 yılı ekim ayına ilişkin yabancı yatırımcı işlemleri verileri açıklandı. Verilere göre yabancı yatırımcılar, Yıldız Pazar'da ay boyunca yaklaşık 21,68 milyar dolarlık alış ve 22 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Böylece Yıldız Pazar'da yaklaşık 319,8 milyon dolarlık net satış oluştu. Hisse bazında incelendiğinde ise yabancıların en fazla net alım yaptığı şirket Astor Enerji (ASTOR), en fazla net satış gerçekleştirdiği şirket Aselsan (ASELS) oldu.

YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSE ASTOR OLDU

Ekim ayında yabancı yatırımcıların net alımlarında enerji ve bankacılık sektörlerinden şirketler öne çıktı.

Astor Enerji (ASTOR), 81,3 milyon dolarlık net alımla listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket hisselerinde ay boyunca yaklaşık 1,93 milyar dolarlık alış ve 1,85 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

ASTOR'u 72,6 milyon dolarlık net alımla Yapı Kredi (YKBNK) takip etti.

Turkcell (TCELL) 26,9 milyon dolar, Sabancı Holding (SAHOL) 26,8 milyon dolar ve Coca-Cola İçecek (CCOLA) 21,6 milyon dolarlık net alımla ilk beş sırada yer aldı.

Katılımevim (KTLEV), Garanti BBVA (GARAN), Anadolu Efes (AEFES), Migros (MGROS) ve Enka İnşaat (ENKAI) da yabancı yatırımcıların net alım yaptığı şirketler arasında öne çıktı.

YABANCILARIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSE ASELS OLDU

Yabancı yatırımcıların net satışlarında ise savunma sanayisi, havacılık, perakende ve bankacılık sektörlerinden şirketler dikkat çekti.

Aselsan (ASELS), 116,3 milyon dolarlık net satışla listenin ilk sırasında yer aldı. Şirket hisselerinde ekim ayında yaklaşık 2,78 milyar dolarlık alış ve 2,90 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları (THYAO) 82,1 milyon dolarlık net satışla ikinci sırada yer alırken BİM (BIMAS) 76,8 milyon dolarla üçüncü oldu.

Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Akbank'ta (AKBNK) ise yaklaşık 47,1'er milyon dolarlık net satış kaydedildi.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT), Tüpraş (TUPRS), SASA Polyester (SASA) ve Enerya Enerji (ENERY) de yabancıların satış tarafında öne çıkan hisseler arasında yer aldı.

YABANCILARIN EN ÇOK ALDIĞI VE SATTIĞI 20 HİSSE

Borsa İstanbul'un Ekim 2026 yabancı yatırımcı işlemleri verilerine göre en yüksek net alım ve net satış gerçekleştirilen 20 hisse şöyle sıralandı:

Sıra En çok net alınan hisse Net alış (milyon $) En çok net satılan hisse Net satış (milyon $) 1 ASTOR 81,3 ASELS 116,3 2 YKBNK 72,6 THYAO 82,1 3 TCELL 26,9 BIMAS 76,8 4 SAHOL 26,8 EREGL 47,1 5 CCOLA 21,6 AKBNK 47,1 6 KTLEV 17,5 TRALT 41,3 7 GARAN 16,1 TUPRS 39,3 8 AEFES 16,0 SASA 29,3 9 MGROS 14,8 ENERY 15,1 10 ENKAI 13,6 TOASO 15,0 11 GMTAS 13,1 BRSAN 13,0 12 MAVI 12,1 FROTO 13,0 13 HALKB 10,7 CVKMD 12,0 14 TTKOM 8,8 TRMET 11,9 15 TAVHL 8,3 EKGYO 11,3 16 SISE 7,6 TKFEN 10,5 17 PETKM 6,3 KLRHO 9,1 18 EFOR 5,1 ISCTR 8,9 19 ULKER 4,3 KRDMB 7,9 20 GLYHO 4,3 GUBRF 6,9

BANKACILIK HİSSELERİNDE YABANCILARIN TERCİHLERİ AYRIŞTI

Ekim ayı verilerinde bankacılık sektöründeki alım ve satımların farklı şirketlerde yoğunlaştığı görüldü.

Yapı Kredi (YKBNK), 72,6 milyon dolarlık net alımla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci hisse olurken Garanti BBVA (GARAN) 16,1 milyon dolarlık, Halkbank (HALKB) ise 10,7 milyon dolarlık net alım kaydetti.

Buna karşılık Akbank (AKBNK) hisselerinde 47,1 milyon dolar, İş Bankası (ISCTR) hisselerinde 8,9 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Veriler, yabancı yatırımcıların bankacılık sektöründeki işlemlerinin şirket bazında farklılaştığını ortaya koydu.

ENERJİ VE SANAYİ HİSSELERİNDE FARKLI YÖNLÜ İŞLEMLER

Yabancıların ekim ayındaki işlemlerinde enerji ve sanayi şirketleri de dikkat çekti.

Astor Enerji (ASTOR) 81,3 milyon dolarlık net alımla tüm hisseler arasında ilk sıraya yerleşirken Tüpraş (TUPRS) hisselerinde 39,3 milyon dolarlık net satış yapıldı.

Petkim (PETKM) hisselerinde 6,3 milyon dolarlık net alım gerçekleşirken Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinde 47,1 milyon dolarlık net satış kaydedildi.

Savunma sanayisi şirketi Aselsan (ASELS) ise 116,3 milyon dolarlık net satışla yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptığı hisse oldu.

YABANCI YATIRIMCILAR EKİM AYINDA NET SATICI OLDU

Borsa İstanbul'un ekim ayı verileri, yabancı yatırımcıların Yıldız Pazar'da toplam işlemler bakımından net satıcı konumunda bulunduğunu gösterdi.

Yabancı yatırımcıların yaklaşık 21,68 milyar dolarlık alımına karşılık 22 milyar dolarlık satış gerçekleştirmesi sonucunda 319,8 milyon dolarlık net satış oluştu.

Bununla birlikte ASTOR, YKBNK ve TCELL gibi şirketlerde net alım görülmesi, yabancı yatırımcıların tüm hisselerde aynı yönde hareket etmediğini ortaya koydu.

Ekim ayındaki işlemlerde şirket bazlı farklılıklar belirginleşirken net alım ve satış tutarları, yabancı yatırımcıların ilgili dönem içindeki işlem yönünü gösterdi.

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