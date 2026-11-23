DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB), ABD'nin Orlando kentinde düzenlenen uluslararası eğlence teknolojileri fuarında 12,3 milyon doları aşan satış anlaşmalarına imza attı. Şirketin standını yaklaşık 5 bin 300 kişi ziyaret ederken anlaşmaların önümüzdeki dönem satış gelirlerine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

DOFRB'DEN ABD'DE 12,3 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

KAP'a yapılan açıklamaya göre DOF Robotik, ABD'nin Orlando kentinde 17-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen IAAPA Expo Orlando 2026 fuarına katılımını tamamladı.

Uluslararası eğlence ve atraksiyon teknolojileri sektörünün buluştuğu fuarda şirketin ürünleri ziyaretçilerin ve potansiyel müşterilerin ilgisine sunuldu.

Fuar boyunca DOF Robotik'in standını yaklaşık 5.300 ziyaretçi ziyaret etti.

Şirket, uluslararası müşterileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda toplam 12.325.250 ABD doları tutarında satış anlaşması imzaladı.

SATIŞ ANLAŞMALARI ŞİRKETİN GELİRLERİNE YANSIYACAK

DOF Robotik, söz konusu anlaşmaların gelecek dönem satış gelirlerine olumlu katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

KAP açıklamasında, anlaşmaların şirketin finansal tablolarına yansımasının ürünlerin teslimatı, kurulumu ve ilgili muhasebeleştirme süreçlerine bağlı olduğu belirtildi.

Dolayısıyla açıklanan 12,3 milyon dolarlık tutarın tamamı mevcut dönemde gerçekleşmiş satış geliri olarak değerlendirilmiyor.

Anlaşmalardan elde edilecek gelirlerin ilgili işlemlerin tamamlandığı muhasebe dönemlerinde finansal tablolara yansıması bekleniyor.

DOF ROBOTİK'İN ABD ANLAŞMASININ DETAYLARI