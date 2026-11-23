Girişim Elektrik (GESAN), Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen güneş enerjisi santrali ihalesinde yeni bir aşamaya geçti. Şirket, 1,6 milyon dolar baz bedelli ihalenin sözleşmesinin imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Projede Europower Enerji (EUPWR) ve Peak PV tarafından üretilen ekipmanlar kullanılacak.

GESAN 1,6 MİLYON DOLARLIK GES SÖZLEŞMESİ İMZALADI

KAP'a yapılan açıklamaya göre Girişim Elektrik, Konya Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen "Selçuklu (Konya) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı – SELCUKLU-PUMREP-W1-2.2MW" konulu ihaleye katıldı.

Şirket, 2 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada söz konusu ihalede en avantajlı fiyatı teklif ederek birinci olduğunu duyurmuştu.

Son gelişmeyle birlikte Konya Selçuklu Belediyesi tarafından şirkete sözleşme daveti iletildiği ve tarafların sözleşmeyi imzaladığı açıklandı.

Böylece 1.600.000 dolar baz bedelli ihaleye ilişkin sözleşme yürürlüğe girdi.

GESAN'IN PROJESİNDE EUPWR VE PEAK PV DE YER ALACAK

Girişim Elektrik tarafından yapılan açıklamada, projenin ekipman tedarikine ilişkin detaylara da yer verildi.

Buna göre güneş enerjisi santralinde kullanılacak alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) şalt ekipmanları, şirketin bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş. (EUPWR) tarafından sağlanacak.

Projede kullanılacak güneş panelleri ise Girişim Elektrik'in dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV'den temin edilecek.

Böylece GESAN'ın üstlendiği projede grup bünyesindeki iki şirketin ürünlerinden yararlanılacak.

GESAN'IN KONYA GES PROJESİNİN DETAYLARI

Açıklama Bilgi Ana yüklenici Girişim Elektrik (GESAN) İhaleyi düzenleyen Konya Selçuklu Belediyesi Proje Selçuklu Güneş Enerjisi Santrali İhale baz bedeli 1.600.000 USD İhale sonucunun ilk açıklanma tarihi 2 Ekim 2026 Sözleşme durumu İmzalandı ve yürürlüğe girdi AG ve OG ekipman tedariki Europower Enerji (EUPWR) Güneş paneli tedariki Peak PV

Şirketin KAP açıklamasında projenin tamamlanma tarihi veya bağlı ortaklıkların sağlayacağı ekipmanların ayrı sözleşme bedellerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.