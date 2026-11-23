Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2026 dönemine ilişkin enflasyon beklentilerini açıkladı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 24,04'e yükselirken hanehalkının beklentisi yüzde 43,24'e geriledi. Vatandaşın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 58,18 TL'ye çıktı. Yatırım tercihlerinde altın ilk sıradaki yerini korudu.

MERKEZ BANKASI'NIN KASIM 2026 ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU

TCMB verilerine göre, Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde farklılaşma görüldü.

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,15 puan artarak yüzde 24,04 seviyesine yükseldi.

Reel sektörün enflasyon beklentisi 0,10 puan azalarak yüzde 31,70'e gerilerken hanehalkının beklentisi 0,51 puan düşüşle yüzde 43,24 oldu.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri:

Katılımcı grubu Ekim 2026 Kasım 2026 Değişim Piyasa katılımcıları %23,89 %24,04 +0,15 puan Reel sektör %31,80 %31,70 -0,10 puan Hanehalkı %43,75 %43,24 -0,51 puan

Böylece vatandaşların enflasyon beklentisi, piyasa katılımcılarının beklentisinin 19,20 puan üzerinde gerçekleşti.

VATANDAŞIN DOLAR BEKLENTİSİ 58,18 TL'YE YÜKSELDİ

TCMB'nin hanehalkı anketinde döviz kuruna ilişkin beklentiler de dikkat çekti.

Hanehalkının 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, bir önceki aya göre 1,32 TL artarak 58,18 TL seviyesine yükseldi.

Ekim ayında 56,86 TL olan dolar beklentisi, Kasım ayında 58,18 TL olarak kaydedildi.

Söz konusu veri, ankete katılan vatandaşların gelecek 12 aya ilişkin ortalama beklentisini yansıtıyor. Bu seviye, Merkez Bankası'nın resmî döviz kuru tahmini anlamına gelmiyor.

VATANDAŞIN YATIRIM TERCİHLERİNDE ALTIN İLK SIRADA

Hanehalkının yatırım tercihlerinde altın, Kasım ayında da ilk sırada yer aldı.

TCMB anketine göre, yatırım tercihini "altın alırım" şeklinde belirten katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,5 puan gerileyerek yüzde 41,8 oldu.

İkinci sırada ise gayrimenkul yatırımları yer aldı.

"Ev, dükkan veya arsa alırım" diyen katılımcıların oranı 0,9 puan artarak yüzde 36,5 seviyesine yükseldi.

Hanehalkının yatırım tercihleri:

Altın: %41,8

Ev, dükkan veya arsa: %36,5

Altın yatırımına yönelik tercihlerde gerileme görülmesine rağmen değerli metal, vatandaşların en fazla yöneldiği yatırım aracı olmayı sürdürdü.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYENLERİN ORANI AZALDI

Kasım ayı anketi, hanehalkının gelecekteki fiyat artışlarına yönelik beklentilerini de ortaya koydu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 0,50 puan azalarak yüzde 16,06 seviyesine geriledi.

Böylece enflasyon beklentisinin seviyesi düşmesine rağmen enflasyonda gerileme bekleyen katılımcıların oranında da azalış görüldü.

VATANDAŞ EN ÇOK GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDAN ENDİŞELİ

Hanehalkının son bir yılda fiyatlarının en fazla arttığını düşündüğü ürün ve hizmet grupları arasında yakıt ve enerji ile gıda öne çıktı.

Katılımcılar, gelecek 12 aylık dönemde de en yüksek fiyat artışlarını bu gruplarda bekledi.

Yakıt ve enerjiyi fiyatı en fazla artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 38,3 oldu.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 30,10

TCMB'nin Kasım ayı anketinde konut fiyatlarına ilişkin beklentiler de açıklandı.

Hanehalkının gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 0,26 puan azalarak yüzde 30,10 seviyesinde gerçekleşti.

Böylece hanehalkının hem genel enflasyon hem de konut fiyatlarındaki artışa ilişkin beklentilerinde önceki aya göre sınırlı bir gerileme yaşandı.