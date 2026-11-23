İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1170 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. 23 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımında 2026 KPSS puanları esas alınacak. En az 60 KPSS puanı bulunan adaylar, mezuniyet durumlarına ve kadroların özel şartlarına göre başvuruda bulunabilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte başvuru tarihleri, kontenjanlar ve aranan şartlar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1170 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 1170 sözleşmeli personel alımı için başvurular 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.icisleri.gov.tr adresindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak bağlantı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecinde izlenecek adımlar şöyle:

e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" ekranına giriş yapılacak. Kimlik, öğrenim, askerlik ve KPSS bilgileri kontrol edilecek. Mezuniyet durumuna ve başvuru şartlarına uygun kadrolar seçilecek. Gerekli belgeler sisteme yüklenecek. "Başvurumu Tamamla" butonuna basılarak başvuru kaydedilecek.

Adaylar en fazla 30 yer ve/veya pozisyon tercihi yapabilecek. Başvuru işlemini tamamlamayan adayların bilgileri sisteme kaydedilmeyecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI KAÇ PUAN?

Personel alımında adayların 2026 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Mezuniyet düzeyine göre geçerli KPSS puan türleri şöyle:

Lisans mezunları: KPSSP3 – En az 60 puan

Ön lisans mezunları: KPSSP93 – En az 60 puan

Ortaöğretim (lise) mezunları: KPSSP94 – En az 60 puan

Başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıralamalarına göre değerlendirilecek.

Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın en fazla dört katı aday sözlü sınava çağrılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Bakanlık tarafından yapılacak 1170 personel alımının 119'u merkez teşkilatına, 1051'i ise taşra teşkilatına ayrıldı.

Alım yapılacak kadrolar ve kontenjan dağılımları şöyle:

Kadro Kontenjan Büro personeli 621 Çağrı karşılama personeli 280 Destek personeli 138 Mühendis 61 Teknisyen 17 Programcı 10 Arşiv uzmanı 9 Mimar 9 Avukat 7 Koruma ve güvenlik görevlisi 7 Tekniker 5 Diğer teknik hizmet personeli 5 Psikolog 1 Toplam 1.170

En fazla personel alımı 621 kişilik kontenjanla büro personeli kadrosuna yapılacak. Bu kadroyu 280 kişiyle çağrı karşılama personeli ve 138 kişiyle destek personeli takip edecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda aranan genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

11 Aralık 2026 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak veya mevzuata uygun ergin kılınma kararı bulunmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşımak.

2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 60 puan almak.

Başvurulacak pozisyon için belirlenen öğrenim ve özel nitelikleri karşılamak.

Erkek adaylar için askerlik yönünden gerekli şartları taşımak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Bazı kadrolarda ilgili bölüm mezuniyeti, mesleki deneyim, sertifika veya ruhsat gibi ek şartlar aranacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Personel alımında KPSS puan sıralamasına göre belirlenen adaylar sözlü sınava katılacak.

Sözlü sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınavlarda genel kültür, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile başvurulan kadroya göre mesleki bilgi konuları değerlendirilecek.

Şoför pozisyonuna başvuran adaylar ayrıca uygulamalı sürüş sınavına tabi tutulacak.

Merkez teşkilatı kadroları için sözlü sınav Ankara'da yapılacak. Taşra teşkilatı adayları ise Adana, Ankara, İzmir, İstanbul, Erzurum ve Samsun'daki bölgesel sınav merkezlerinde sınava girecek.

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İçişleri Bakanlığı 1170 personel alımına ilişkin sözlü sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri, tarihleri ve saatleri İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinden ve e-Devlet başvuru ekranındaki "Başvurularım" bölümünden duyurulacak.

Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak. Bu nedenle başvuru yapan adayların sınav sürecine ilişkin duyuruları elektronik ortamdan takip etmesi gerekecek.