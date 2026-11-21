Bolat, kredi işlemlerinde alınan ekspertiz raporu gideri gibi bazı masrafların kaldırılması konusunda da anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenen TESKOMB Esnaf Kooperatifleri Delegeler Toplantısı'nda esnaf ve sanatkarlara yönelik finansman destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Esnafın krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Halkbank yönetimiyle görüştüklerini belirten Bolat, bekleyen kredi başvurularının sonuçlandırılması için kaynak sağlanacağını söyledi.

Bolat, "Halkbank Genel Müdürümüzle görüştük. 20-25 milyar liralık bekleyen dosyalar için kredi musluğunu açıyor." ifadelerini kullandı.

ESNAF KREDİLERİNDE BAZI MASRAFLAR KALDIRILACAK

Kredi kullandırımı sırasında ekspertiz raporu gideri gibi bazı masrafların alındığını hatırlatan Bolat, Halkbank, TESKOMB ve TESK ile yapılan görüşmelerde bu kesintilerin kaldırılması yönünde söz aldıklarını açıkladı.

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan finansman desteğinin büyüklüğüne ilişkin verileri de paylaşan Bolat, son 24 yılda 4,7 milyon kredi kullandırımıyla toplam 907 milyar liralık destek sağlandığını bildirdi.

Geçen yıl 257 bin kredi kullandırımıyla 176 milyar liralık finansman desteği verildiğini belirten Bolat, esnaf kredilerinde uygulanan faiz oranının yıl başında yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirildiğini hatırlattı.

2026'nın ilk 10 ayında 187 bin 673 kredi kullandırımı gerçekleştirildiğini ve toplam finansman tutarının 168 milyar liraya ulaştığını aktaran Bolat, yıl sonuna kadar Halkbank ve TESKOMB işbirliğiyle bu tutara en az 25 milyar lira daha eklenmesini beklediklerini söyledi.

ESNAF İŞ YERİ AÇILIŞ VE KAPANIŞ RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'deki esnaf ve sanatkar sayısının 2 milyon 270 bini aştığını belirten Bolat, iş yeri açılış ve kapanış verilerini de paylaştı.

Buna göre 2025 yılında 323 bin 480 yeni esnaf iş yeri açılırken 120 bin 400 iş yeri kapandı. 2026'nın ilk 10 ayında ise 245 bin 76 yeni iş yeri açılışı ve 103 bin 595 kapanış gerçekleşti.

Bolat, esnaf ve sanatkarların 2 bin 973 oda, 82 birlik, 13 federasyon ve bir konfederasyon çatısı altında faaliyet gösterdiğini kaydetti.

ESNAFIN İHRACAT İŞLEM SAYISI 43 KAT ARTTI

Esnaf ve sanatkarların ihracat faaliyetlerine ilişkin verileri de değerlendiren Bolat, 2019 yılında 26 bin 408 olan ihracat işlem sayısının 2024'te 1 milyon 140 bin 85'e yükseldiğini açıkladı. Bu artışın yaklaşık 43 kata karşılık geldiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda yaklaşık 7 kat büyüdüğünü ifade eden Bolat, ekonomik büyüklüğün 238 milyar dolardan haziran itibarıyla 1,7 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

KASIM AYINDA YENİ İHRACAT REKORU BEKLENTİSİ

Türkiye'nin ihracat performansına da değinen Bolat, kasım ayı verilerinin yaklaşık 10 gün sonra açıklanacağını bildirdi.

Son altı ayda aylık ihracat rekorlarının kırıldığını belirten Bolat, "Rakamlar iyi geliyor. Bu anlamda son 6 ay tüm aylık rekorları kırdık. Bu kadar yoğun aylık rekorları kırdığımız yıl çok azdır." dedi.

Bolat, yıl sonunda tarım, sanayi ve hizmet ihracatında da yeni rekor seviyelere ulaşılmasını beklediklerini dile getirdi.

HAL YASASI TASLAĞINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Kamuoyunda Hal Yasası olarak bilinen sebze ve meyve ticaretine ilişkin kanun taslağının da son aşamaya geldiğini açıklayan Bolat, düzenlemenin AK Parti TBMM Grubu tarafından şekillendirildiğini belirtti.

Taslağın üretici birliklerini ve esnafı güçlendirecek hükümler içereceğini ifade eden Bolat, kanun teklifinin TBMM'den geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.