Bank of America (BofA), 16-20 Kasım 2026 haftasında Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerde net 5 milyar 313 milyon 600 bin TL satıcılı tarafta yer aldı. Aracı kurumun alım listesinde Türkiye Sigorta (TURSG) ilk sırada bulunurken, satış tarafında SASA Polyester (SASA) öne çıktı.

Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı verileri belli oldu. Bank of America'nın (BofA) işlem tablosuna göre kurum, haftayı net satışla tamamladı. BofA'nın net hacmi eksi 5,31 milyar TL olarak kaydedildi.

BOFA'NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

BofA'nın alım tarafında ilk sırada 47 milyon 256 bin 499 net lotla Türkiye Sigorta (TURSG) yer aldı. TURSG, alım işlemlerinin yüzde 22,10'unu oluşturdu. Hissede ortalama maliyet 3,209 TL olarak kaydedildi.

Türkiye Sigorta'yı 22 milyon 310 bin 692 net lotla BTCIM takip etti. PEKGY 22 milyon 142 bin 91 net lotla üçüncü sırada yer alırken, TEHOL ve ADESE de kurumun en fazla alım yaptığı hisseler arasında sıralandı.

BofA'nın 16-20 Kasım haftasında en çok net lot alımı yaptığı ilk beş hisse şöyle:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) TURSG 47.256.499 22,10 3,209 BTCIM 22.310.692 10,43 1,809 PEKGY 22.142.091 10,35 2,123 TEHOL 15.171.076 7,09 2,178 ADESE 7.817.013 3,66 0,536

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise SASA Polyester (SASA) ilk sırada yer aldı. BofA'nın SASA'daki net satış miktarı 111 milyon 792 bin 247 lot oldu. Bu tutar, satış işlemlerinin yüzde 15,99'unu oluşturdu. Hissenin ortalama maliyeti 1,556 TL olarak kaydedildi.

SASA'yı 49 milyon 13 bin 636 net lotla HEKTS izledi. TSPOR 26 milyon 306 bin 206 net lot, PSGYO 25 milyon 869 bin 984 net lot ve CANTE 25 milyon 653 bin 796 net lotla satış listesinde yer aldı.

BofA'nın haftanın en çok net lot satışı yaptığı ilk beş hisse şu şekilde sıralandı:

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -111.792.247 15,99 1,556 HEKTS -49.013.636 7,01 1,593 TSPOR -26.306.206 3,76 0,735 PSGYO -25.869.984 3,70 1,666 CANTE -25.653.796 3,67 0,995

BofA'nın haftalık işlem dağılımında alım tarafında Türkiye Sigorta, satış tarafında ise SASA öne çıktı. Kurumun net hacminin 5,31 milyar TL negatif olması, söz konusu dönemde satışların alımlardan daha yüksek gerçekleştiğini gösterdi.

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