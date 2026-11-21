Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım 2026 haftasında yatırım araçlarının performansı belli oldu. Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 0,34 yükselen dolar olurken, en sert kayıp yüzde 15,47 düşüşle ons gümüşte yaşandı. BIST 100, altın, gümüş ve Bitcoin haftayı kayıpla tamamladı.

DOLAR HAFTANIN KAZANDIRANI OLDU

16-20 Kasım haftasında dolar/TL yüzde 0,34 değer kazanarak 50,52 TL seviyesinden kapanış yaptı. Euro ise yüzde 0,16 düşüşle 55,46 TL'ye geriledi.

Döviz piyasasında dolar haftayı artıda tamamlarken euro sınırlı değer kaybı yaşadı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Değerli metallerde haftanın en dikkat çekici kayıpları yaşandı. Ons altın yüzde 8,96 düşüşle 3.538,11 dolardan kapanırken gram altın yüzde 8,62 değer kaybederek 5.747,70 TL seviyesine geriledi.

Gümüş fiyatlarında ise kayıplar daha belirgin oldu. Ons gümüş haftalık bazda yüzde 15,47 düşüşle 41,24 dolara, gram gümüş ise yüzde 15,11 kayıpla 67,02 TL'ye indi.

BIST 100 VE BİTCOİN DE HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16-20 Kasım haftasında yüzde 6,01 değer kaybederek 11.131 puandan kapanış yaptı.

Kripto para piyasasında da aşağı yönlü hareket izlendi. Bitcoin, haftalık bazda yüzde 9,02 geriledi. Bitcoin, verilen son veriye göre 21 Kasım 2026 saat 12.51 itibarıyla 58.337 dolardan işlem gördü.

16-20 KASIM HAFTASINDA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Yatırım aracı Haftalık değişim Kapanış / Son fiyat Dolar +%0,34 50,52 TL Euro -%0,16 55,46 TL Ons altın -%8,96 3.538,11 dolar Gram altın -%8,62 5.747,70 TL Ons gümüş -%15,47 41,24 dolar Gram gümüş -%15,11 67,02 TL BIST 100 -%6,01 11.131 puan Bitcoin -%9,02 58.337 dolar*

Haftalık veriler, dolar dışındaki yatırım araçlarının büyük bölümünde değer kaybına işaret etti. En sert düşüşler gümüşte görülürken, altın, BIST 100 ve Bitcoin de haftayı kayıpla tamamladı.

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