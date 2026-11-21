Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım 2026 haftasında iki halka açık şirket temettü dağıtımına ilişkin kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Aygaz ve Yiğit Akü'nün hisse başına ödeyeceği brüt ve net temettü tutarları ile ödeme tarihleri açıklandı.
AYGAZ TEMETTÜ KARARI ALDI
Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 18 Kasım Çarşamba günü temettüye ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.
Açıklanan bilgilere göre şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 4,65 TL, net 3,9525 TL temettü ödeyecek. Aygaz'ın temettü ödeme tarihi ise 23 Aralık 2026 olarak açıklandı.
YİĞİT AKÜ TEMETTÜ TARİHİ BELLİ OLDU
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT), 20 Kasım Cuma günü temettü ödeme tarihini açıkladı.
Şirketin duyurusuna göre hisse başına brüt 0,1946589 TL, net 0,16546 TL temettü ödemesi yapılacak. Yiğit Akü'nün temettü ödeme tarihi 15 Aralık 2026 olarak belirlendi.
AYGAZ VE YİĞİT AKÜ TEMETTÜ DETAYLARI
Aygaz (AYGAZ)
- Karar tarihi: 18 Kasım 2026
- Karar: Yönetim Kurulu kararı
- Hisse başına brüt temettü: 4,65 TL
- Hisse başına net temettü: 3,9525 TL
- Temettü ödeme tarihi: 23 Aralık 2026
Yiğit Akü (YIGIT)
- Karar tarihi: 20 Kasım 2026
- Karar: Temettü tarihi açıklandı
- Hisse başına brüt temettü: 0,1946589 TL
- Hisse başına net temettü: 0,16546 TL
- Temettü ödeme tarihi: 15 Aralık 2026
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