Aygaz ve Yiğit Akü'nün hisse başına ödeyeceği brüt ve net temettü tutarları ile ödeme tarihleri açıklandı.

AYGAZ TEMETTÜ KARARI ALDI

Aygaz A.Ş. (AYGAZ), 18 Kasım Çarşamba günü temettüye ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

Açıklanan bilgilere göre şirket, yatırımcılarına hisse başına brüt 4,65 TL, net 3,9525 TL temettü ödeyecek. Aygaz'ın temettü ödeme tarihi ise 23 Aralık 2026 olarak açıklandı.

YİĞİT AKÜ TEMETTÜ TARİHİ BELLİ OLDU

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT), 20 Kasım Cuma günü temettü ödeme tarihini açıkladı.

Şirketin duyurusuna göre hisse başına brüt 0,1946589 TL, net 0,16546 TL temettü ödemesi yapılacak. Yiğit Akü'nün temettü ödeme tarihi 15 Aralık 2026 olarak belirlendi.

AYGAZ VE YİĞİT AKÜ TEMETTÜ DETAYLARI

Aygaz (AYGAZ)

Karar tarihi: 18 Kasım 2026

Karar: Yönetim Kurulu kararı

Hisse başına brüt temettü: 4,65 TL

Hisse başına net temettü: 3,9525 TL

Temettü ödeme tarihi: 23 Aralık 2026

Yiğit Akü (YIGIT)

Karar tarihi: 20 Kasım 2026

Karar: Temettü tarihi açıklandı

Hisse başına brüt temettü: 0,1946589 TL

Hisse başına net temettü: 0,16546 TL

Temettü ödeme tarihi: 15 Aralık 2026

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