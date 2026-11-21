Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 13,82 yükselişle Ege Gübre (EGGUB) olurken, en fazla değer kaybeden hisse yüzde 15,45 düşüşle CVK Maden (CVKMD) olarak kayıtlara geçti.

BORSADA HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSESİ EGE GÜBRE

Borsa İstanbul'da haftalık işlemlerin tamamlanmasıyla BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerin getiri sıralaması netleşti.

16-20 Kasım haftasında yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse, yüzde 13,82 değer kazanan Ege Gübre (EGGUB) oldu.

Ege Gübre'yi yüzde 2,73 yükselişle Türk Hava Yolları (THYAO) takip etti. Tofaş (TOASO) yüzde 1,44'lük artışla üçüncü sırada yer alırken, Pegasus (PGSUS) yüzde 0,84 yükselişle haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında dördüncü oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSESİ CVK MADEN

Aynı dönemde BIST 100 endeksinde en sert düşüş CVK Maden (CVKMD) hisselerinde yaşandı. CVK Maden, haftalık bazda yüzde 15,45 değer kaybederek en çok gerileyen hisse oldu.

CVK Maden'i yüzde 12,29 düşüşle Ülker (ULKER) izledi. Aksa Enerji (AKSEN) yüzde 11,33 değer kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Astor Enerji (ASTOR) yüzde 11,11 düşüşle dördüncü, Türkiye Sigorta (TURSG) ise yüzde 10,94 kayıpla haftanın en çok değer kaybeden beşinci hissesi oldu.

16-20 KASIM HAFTASININ ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

Haftanın en çok kazandıranları:

-Ege Gübre (EGGUB): yüzde 13,82

Türk Hava Yolları (THYAO): yüzde 2,73

Tofaş (TOASO): yüzde 1,44

Pegasus (PGSUS): yüzde 0,84

Haftanın en çok kaybettirenleri:

CVK Maden (CVKMD): yüzde -15,45

Ülker (ULKER): yüzde -12,29

Aksa Enerji (AKSEN): yüzde -11,33

Astor Enerji (ASTOR): yüzde -11,11

Türkiye Sigorta (TURSG): yüzde -10,94

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