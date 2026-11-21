Borsa İstanbul'da şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alım işlemleri devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, 20 Kasım Cuma günü 32 şirket piyasadan kendi paylarını satın aldı. Günlük toplam geri alım miktarı 28 milyon 606 bin 35 lota ulaştı.

Geri alım işlemlerinde Türkiye Sigorta (TURSG) açık ara ilk sırada yer aldı. Şirket, 16 milyon 800 bin lotluk pay geri alımı gerçekleştirerek günlük toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 58,7'sini tek başına oluşturdu.

Türkiye Sigorta'yı 3 milyon 158 bin 708 lotla Özderici GYO (OZGYO), 1 milyon 636 bin 467 lotla Garanti BBVA (GARAN) takip etti.

İlk üç şirketin toplam geri alım miktarı 21 milyon 595 bin 175 lot olarak hesaplandı. Bu miktar, gün içerisinde gerçekleştirilen toplam geri alımların yaklaşık yüzde 75,5'ine karşılık geldi.

GERİ ALIM LİSTESİNDE HANGİ ŞİRKETLER VAR?

20 Kasım'da en yüksek miktarlı geri alım yapan şirketler arasında Türkiye Sigorta, Özderici GYO ve Garanti BBVA'nın ardından Rainbow Polikarbonat, Europen Endüstri ve Ekim Turizm de yer aldı.

Rainbow Polikarbonat 956 bin 284 lot, Europen Endüstri 808 bin 147 lot, Ekim Turizm ise 719 bin lot pay geri aldı. Akfen İnşaat 700 bin lot, Gedik Yatırım 654 bin 195 lotluk işlem gerçekleştirdi.

Diğer şirketlerin geri alım miktarları ise şöyle sıralandı:

20 KASIM 2026 ŞİRKETLERİN PAY GERİ ALIM LİSTESİ

Şirket İşlem kodu Geri alım miktarı Türkiye Sigorta TURSG 16.800.000 Özderici GYO OZGYO 3.158.708 Garanti BBVA GARAN 1.636.467 Rainbow Polikarbonat RNPOL 956.284 Europen Endüstri EUREN 808.147 Ekim Turizm EKIM 719.000 Akfen İnşaat AKFIS 700.000 Gedik Yatırım GEDIK 654.195 Çitlekçi Mağazacılık CITAS 376.716 Ulusoy Un ULUUN 350.984 Mavi Giyim MAVI 310.000 Mercan Kimya MERCN 300.000 Dof Robotik DOFRB 200.000 Gübre Fabrikaları GUBRF 196.964 Ünlü Yatırım Holding UNLU 160.000 Global Yatırım Holding GLYHO 150.000 Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 143.643 Bor Şeker BORSK 125.000 Tureks Turizm TUREX 112.024 Luxera GYO LXGYO 100.000 Söke Değirmencilik SOKE 100.000 Beta Enerji BETAE 100.000 Çates Elektrik CATES 94.201 Bahadır Kimya BAHKM 80.743 Sanko Pazarlama SANKO 65.514 Adra GYO ADGYO 60.000 Sun Tekstil SUNTK 60.000 Başkent Doğalgaz BASGZ 50.000 Netcad Yazılım NETCD 13.000 Dofer Yapı DOFER 10.000 Kervan Gıda KRVGD 7.445 Kütahya Şeker KTSKR 7.000 Toplam 28.606.035

PAY GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Şirketlerin pay geri alımı gerçekleştirmesi, kendi hisselerini borsadan satın almaları anlamına geliyor. Bu işlemler; hisse fiyatında istikrarın desteklenmesi, pay değerinin oluşumuna katkı sağlanması ve sermaye yönetiminin düzenlenmesi gibi amaçlarla yapılabiliyor.

Geri alım işlemleri ilgili hisseye yönelik talebi artırabilecek unsurlardan biri olarak değerlendirilse de hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Geri alımların piyasa üzerindeki etkisi; alınan payların toplam sermayeye oranı, şirketin finansal durumu ve genel piyasa koşullarına göre değişebiliyor.

20 Kasım'da açıklanan verilerde Türkiye Sigorta'nın 16,8 milyon lotluk geri alımı, günlük toplam işlemlerin önemli bölümünü oluşturdu.

Kaynak: Ekonomim

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