Borsa İstanbul'da işlem gören 32 şirket, 20 Kasım 2026 tarihinde toplam 28 milyon 606 bin 35 lot pay geri alımı gerçekleştirdi. Günün en yüksek miktarlı işlemi 16,8 milyon lotla Türkiye Sigorta'dan geldi.
Borsa İstanbul'da şirketlerin kendi paylarına yönelik geri alım işlemleri devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, 20 Kasım Cuma günü 32 şirket piyasadan kendi paylarını satın aldı. Günlük toplam geri alım miktarı 28 milyon 606 bin 35 lota ulaştı.
Geri alım işlemlerinde Türkiye Sigorta (TURSG) açık ara ilk sırada yer aldı. Şirket, 16 milyon 800 bin lotluk pay geri alımı gerçekleştirerek günlük toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 58,7'sini tek başına oluşturdu.
Türkiye Sigorta'yı 3 milyon 158 bin 708 lotla Özderici GYO (OZGYO), 1 milyon 636 bin 467 lotla Garanti BBVA (GARAN) takip etti.
İlk üç şirketin toplam geri alım miktarı 21 milyon 595 bin 175 lot olarak hesaplandı. Bu miktar, gün içerisinde gerçekleştirilen toplam geri alımların yaklaşık yüzde 75,5'ine karşılık geldi.
GERİ ALIM LİSTESİNDE HANGİ ŞİRKETLER VAR?
20 Kasım'da en yüksek miktarlı geri alım yapan şirketler arasında Türkiye Sigorta, Özderici GYO ve Garanti BBVA'nın ardından Rainbow Polikarbonat, Europen Endüstri ve Ekim Turizm de yer aldı.
Rainbow Polikarbonat 956 bin 284 lot, Europen Endüstri 808 bin 147 lot, Ekim Turizm ise 719 bin lot pay geri aldı. Akfen İnşaat 700 bin lot, Gedik Yatırım 654 bin 195 lotluk işlem gerçekleştirdi.
Diğer şirketlerin geri alım miktarları ise şöyle sıralandı:
20 KASIM 2026 ŞİRKETLERİN PAY GERİ ALIM LİSTESİ
|Şirket
|İşlem kodu
|Geri alım miktarı
|Türkiye Sigorta
|TURSG
|16.800.000
|Özderici GYO
|OZGYO
|3.158.708
|Garanti BBVA
|GARAN
|1.636.467
|Rainbow Polikarbonat
|RNPOL
|956.284
|Europen Endüstri
|EUREN
|808.147
|Ekim Turizm
|EKIM
|719.000
|Akfen İnşaat
|AKFIS
|700.000
|Gedik Yatırım
|GEDIK
|654.195
|Çitlekçi Mağazacılık
|CITAS
|376.716
|Ulusoy Un
|ULUUN
|350.984
|Mavi Giyim
|MAVI
|310.000
|Mercan Kimya
|MERCN
|300.000
|Dof Robotik
|DOFRB
|200.000
|Gübre Fabrikaları
|GUBRF
|196.964
|Ünlü Yatırım Holding
|UNLU
|160.000
|Global Yatırım Holding
|GLYHO
|150.000
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|143.643
|Bor Şeker
|BORSK
|125.000
|Tureks Turizm
|TUREX
|112.024
|Luxera GYO
|LXGYO
|100.000
|Söke Değirmencilik
|SOKE
|100.000
|Beta Enerji
|BETAE
|100.000
|Çates Elektrik
|CATES
|94.201
|Bahadır Kimya
|BAHKM
|80.743
|Sanko Pazarlama
|SANKO
|65.514
|Adra GYO
|ADGYO
|60.000
|Sun Tekstil
|SUNTK
|60.000
|Başkent Doğalgaz
|BASGZ
|50.000
|Netcad Yazılım
|NETCD
|13.000
|Dofer Yapı
|DOFER
|10.000
|Kervan Gıda
|KRVGD
|7.445
|Kütahya Şeker
|KTSKR
|7.000
|Toplam
|28.606.035
PAY GERİ ALIMI NE ANLAMA GELİYOR?
Şirketlerin pay geri alımı gerçekleştirmesi, kendi hisselerini borsadan satın almaları anlamına geliyor. Bu işlemler; hisse fiyatında istikrarın desteklenmesi, pay değerinin oluşumuna katkı sağlanması ve sermaye yönetiminin düzenlenmesi gibi amaçlarla yapılabiliyor.
Geri alım işlemleri ilgili hisseye yönelik talebi artırabilecek unsurlardan biri olarak değerlendirilse de hisse fiyatının mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor. Geri alımların piyasa üzerindeki etkisi; alınan payların toplam sermayeye oranı, şirketin finansal durumu ve genel piyasa koşullarına göre değişebiliyor.
20 Kasım'da açıklanan verilerde Türkiye Sigorta'nın 16,8 milyon lotluk geri alımı, günlük toplam işlemlerin önemli bölümünü oluşturdu.
Kaynak: Ekonomim
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