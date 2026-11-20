BIST 100 endeksi, saat 13.10 itibarıyla yüzde 2,30 değer kaybederek 11.142 puana geriledi. Piyasada düşüşler derinleşirken bazı hisseler yüzde 10'a yakın veya yüzde 10 yükseliş kaydetti.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da en fazla yükselen hisse yüzde 10 değer kazanan MANAS ve PEKGY oldu. Bu hisseleri yüzde 9,99 yükselişle ALKLC, yüzde 9,98 artışla IEYHO takip etti.

20 Kasım 2026 saat 13.10 itibarıyla en çok yükselen 10 hisse:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim MANAS 5,72 +%10,00 PEKGY 2,42 +%10,00 ALKLC 45,58 +%9,99 IEYHO 15,65 +%9,98 BIGEN 15,99 +%9,97 DSTKF 134,70 +%9,96 GUNDG 186,60 +%9,96 TRHOL 113,80 +%9,95 OZATD 144,90 +%9,94 IDGYO 3,56 +%9,88

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Satış baskısının etkili olduğu hisseler arasında MMCAS ilk sırada yer aldı. MMCAS yüzde 10 düşüşle 14,85 TL'ye gerilerken DOGUB yüzde 9,99, UFUK ve HEDEF ise yüzde 9,98 değer kaybetti.

20 Kasım 2026 saat 13.10 itibarıyla en çok düşen 10 hisse:

Hisse Son fiyat (TL) Değişim MMCAS 14,85 -%10,00 DOGUB 36,24 -%9,99 UFUK 173,10 -%9,98 HEDEF 5,14 -%9,98 MAGEN 4,62 -%9,94 SODSN 6,62 -%9,93 MARTI 1,19 -%9,85 KRGYO 3,26 -%9,44 KONTR 2,44 -%9,29 CVKMD 11,32 -%9,15

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