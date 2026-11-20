Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre yeni Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin atanabilmesi amacıyla SPK'ya sunulan ek süre talebi Kurul tarafından uygun bulundu.

Onay kapsamında Teknosa'ya, yeni yönetici atamasını gerçekleştirmesi için 18 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 90 günlük ek süre tanındığı bildirildi.

Şirketin söz konusu yasal süre içerisinde atama sürecini tamamlayarak kamuoyunu yeniden bilgilendirmesi bekleniyor.

ŞİRKET HİSSELERİ NE DURUMDA?

Borsa İstanbul'da TKNSA koduyla işlem gören Teknosa paylarının günlük fiyat grafiği incelendiğinde, hissede orta vadeli düşüş trendinin ardından dip seviyelerden dengelenme çabasının öne çıktığı görülüyor.

Ağustos ayında sert bir yükselişle 22,115 TL seviyesinin üzerini test eden hisse, bu zirvenin ardından başlayan satış baskısıyla birlikte eylül ve ekim ayları boyunca kademeli bir geri çekilme yaşadı.

Kasım ayı başında 10,00 TL psikolojik sınırının hemen üzerinde dip oluşturan TKNSA payları, bu noktadan gelen tepki alımlarıyla yeniden toparlanma arayışına girdi.

20 Kasım 2026 saat 13.38 itibarıyla güncel grafik verilerine göre hissede öne çıkan seviyeler şöyle:

• Güncel Fiyat: 11,020 TL

• İşlem Hacmi: 2,25 milyon lot

• Teknik Görünüm: 10,00 TL bandındaki dip bölgesinden başlayan tepki yükselişiyle 12,00 TL direncini test eden hisse, gelen kâr satışlarının ardından 11,020 TL seviyelerinde yatay-satıcılı bir seyirle denge arayışını sürdürüyor.

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