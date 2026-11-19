Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre Emek Toraman Çolgar’ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmasıyla birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yürüttüğü görevler de sona erdi.

Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği pozisyonu için değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilen açıklamada, yeni üyenin kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından seçileceği ifade edildi.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek atama sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyu ve pay sahipleriyle ayrıca paylaşılacağını bildirdi.