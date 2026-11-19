Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yayımlanan 18 Kasım 2026 tarihli pay sahipliği değişim raporunda, 17 Kasım (T-1) ve 18 Kasım (T) kayıtları karşılaştırıldı.

Açıklanan verilere göre bildirime konu altı şirketten beşinde pay sahipliği oranı yükselirken, yalnızca bir şirkette düşüş yaşandı. MKK, söz konusu oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satım işlemlerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞ SEKURO PLASTİK’TE GERÇEKLEŞTİ

Yüzde puan bazında en dikkat çekici artış, yabancı kurumsal yatırımcı Merrill Lynch International’ın pay oranını %2,379’dan %3,018’e çıkardığı Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEKUR) hisselerinde kaydedildi. Kurumun şirketteki payı bir günde +0,639 yüzde puan artış gösterdi.

Merrill Lynch International ayrıca Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) paylarındaki ortaklığını %2,911’den %3,018’e (+0,107 yüzde puan) yükseltti.

Küresel yatırım bankası Goldman Sachs International ise TAV Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) paylarında oranını %2,953’ten %3,019’a (+0,066 yüzde puan), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) paylarında ise %2,990’dan %3,044’e (+0,054 yüzde puan) çıkardı.

Bireysel yatırımcı tarafında Mustafa Tok’un Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MTRYO) sermayesindeki payı %4,988’den %5,003’e (+0,015 yüzde puan) ulaşarak %5 eşiğini aştı.

TEK DÜŞÜŞ LİNK BİLGİSAYAR’DA GÖRÜLDÜ

Raporda pay sahipliği oranı gerileyen tek şirket Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) oldu. Merrill Lynch International’ın Link Bilgisayar’daki pay oranı %3,120’den %2,987’ye inerek -0,133 yüzde puan azaldı.

18 Kasım 2026 Tarihli MKK Pay Sahipliği Değişim Tablosu