Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle 500 milyon TL tutarındaki ihraç tavanının detayları paylaşıldı.

04 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ZKB Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı kararları ve SPK’nın Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde onaylanan ihraç belgesine göre süreç şu esaslarla yürütülecek:

• Toplam İhraç Tavanı: 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası)

• Fon Kullanıcısı: Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.

• İhraç Yöntemi: Halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış

• Dayanak Yapı: Yönetim sözleşmesine dayalı

• Vade ve Süre: SPK karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde tertipler halinde gerçekleştirilecek ihraçlarda vadeler 2 yılı aşmayacak şekilde belirlenecek.

Yurt içinde gerçekleştirilecek bu ihraçla birlikte Pınar Süt, sermaye piyasaları üzerinden 500 milyon TL’ye kadar alternatif finansman kaynağı yaratma imkânı elde etmiş oldu.

İhraç Özeti:



• İhraççı Kuruluş: ZKB Varlık Kiralama A.Ş. (ZKBVR)

• Fon Kullanıcısı: Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.

• İhraç Limiti: 500.000.000 TL

• Satış Türü: Nitelikli yatırımcıya / Tahsisli (Halka arz edilmeksizin)

• Azami Vade: 2 yıl (Tertipler halinde)

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.