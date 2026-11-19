Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre ağustos ayında 176,6 milyar dolar düzeyinde bulunan stokta aylık bazda ise 3,5 milyar dolarlık bir geri çekilme yaşandı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az süre kalan borçları kapsayan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 240,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BORÇ STOKU 75,1 MİLYAR DOLAR

Bankacılık sektörünün kısa vadeli dış borç stoku, çeyreklik bazda yüzde 0,6 artışla 75,1 milyar dolara çıktı. Sektörün alt kalemlerinde şu gelişmeler öne çıktı:

• Kredi ve Borçlanma Senetleri: Yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler ve borçlanma senetlerinden doğan yükümlülükleri yüzde 7 artarak 8,6 milyar dolara yükseldi.

• Mevduat Yükümlülükleri: Yurt dışı bankaların Türkiye’deki mevduatları yüzde 1,2 artışla 18,7 milyar dolara, banka dışı mevduat yükümlülükleri ise yüzde 1,7 artışla 21,8 milyar dolara ulaştı.

• TL Mevduatlar: Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri yüzde 2,7 oranında azalarak 26 milyar dolara geriledi.

DİĞER SEKTÖRLERDE KREDİ KAYNAKLI BORÇLARDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bankacılık dışındaki sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarak 73,6 milyar dolar oldu.

Bu grupta dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,4 artışla 63,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, kredi kaynaklı borçlar yüzde 16,7 oranında yükselerek 9,7 milyar dolara ulaştı.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNDA İLK SIRA ABD DOLARININ

Eylül ayı verilerine göre kısa vadeli dış borç stokunun para birimleri bazındaki dağılımında en büyük payı yüzde 33,7 ile ABD doları aldı.

ABD dolarını yüzde 27,3 ile euro, yüzde 25,5 ile Türk lirası ve yüzde 13,5 ile diğer döviz cinsleri takip etti.

Öte yandan kalan vadeye göre hesaplanan stokta mevduat yükümlülükleri 66,5 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri ise 74,1 milyar dolara geriledi.