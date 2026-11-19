Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 19 Kasım 2026 Perşembe gününe kısmen negatif başlaması bekleniyor. Fed'in ekim ayı toplantı tutanaklarında ilave faiz artırımlarına yönelik mesajlar öne çıkarken küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendi. Günün piyasa bülteninde TCMB verileri, şirketlerin KAP açıklamaları, pay alım satım işlemleri ve temettü duyuruları da yer alıyor.

Küresel piyasalarda Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler, enflasyon gelişmeleri ve jeopolitik riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yurt içinde ise TCMB'nin açıklayacağı rezervler ve yabancı yatırımcı işlemlerine ilişkin verilerin yanı sıra Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin finansal ve operasyonel gelişmeleri takip edilecek.

NE OLDU?

Fed tutanaklarında ilave faiz artırımı mesajı

Fed'in ekim ayı toplantı tutanakları, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için ilave faiz artışını uygun gördüğünü ortaya koydu.

İki üyenin ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandığı belirtilirken bazı üyeler, olumsuz enflasyon verileri halinde daha büyük bir artışın değerlendirilebileceğini ifade etti.

Fed Üyesi Christopher Waller ise ocak ayında faiz artırımı sinyali verilmeyecekse aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapılması gerektiğini söyledi.

ABD borsalarında karışık kapanış

Fed tutanaklarının ardından ABD piyasalarında endeksler farklı yönlerde hareket etti.

Dow Jones: %1,11 düşüş

%1,11 düşüş S&P 500: %0,23 düşüş

%0,23 düşüş Nasdaq: %0,42 yükseliş

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Bakır fiyatlarındaki gerilemenin ardından madencilik hisselerinde satışlar görülürken Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun beklentileri aşması da piyasalara baskı yaptı.

Fitch'ten Türkiye'de elektrik üretim fiyatlarına ilişkin tahmin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de elektrik üretim fiyatlarının 2026 yılındaki yaklaşık 50 dolar/MWh seviyesinden 2027 yılında 60 dolar/MWh seviyesine yükselmesini beklediğini açıkladı.

Anthropic halka arzını 83 dolardan fiyatladı

Yapay zeka şirketi Anthropic, halka arz fiyatını hisse başına 83 dolar olarak belirledi.

Halka arz fiyatı, daha önce açıklanan 70-78 dolarlık fiyat aralığının üzerinde gerçekleşti.

Şirketin yaklaşık 81 milyar dolar değerinde 980 milyon A sınıfı hisse satmış olacağı belirtildi.

ABD'de teknoloji şirketlerinin hizmet kesintilerine ilişkin açıklama

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, teknoloji şirketlerinin hizmetlerinde art arda yaşanan kesintilerin bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerden kaynaklanan birbirinden bağımsız olaylar olduğunu söyledi.

Trump ile Vance arasında İran savaşı görüş ayrılığı iddiası

New York Times'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'in Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki kayıplarını İran savaşına bağlamasından rahatsız olduğu bildirildi.

Trump'ın, Vance'in İran'a saldırı kararını açıkça savunması gerektiğini düşündüğü öne sürüldü.

NE OLACAK?

TCMB rezervleri ve yabancı yatırımcı işlemleri açıklanacak

Yurt içinde TCMB'nin haftalık rezerv verileri ile yurt dışında yerleşik yatırımcıların menkul kıymet istatistikleri takip edilecek.

Açıklanacak veriler, yabancı yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) piyasalarındaki işlemleri ile Merkez Bankası rezervlerindeki değişime ilişkin bilgi verecek.

ABD'de kritik ekonomik veriler takip edilecek

ABD'de Philadelphia Fed Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak.

Veriler, ABD ekonomisinin görünümü ve Fed'in önümüzdeki dönemde atabileceği para politikası adımları açısından izlenecek.

Moody's gündeminde enerji akışlarındaki aksamalar var

Moody's tarafından 18 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan webinarda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Türkiye'de enerji akışlarında yaşanan aksamaların ülkelerin kredi profilleri üzerindeki etkileri ele alınacaktı.

Finansal İstikrar Raporu 28 Kasım'da yayımlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'nun 28 Kasım 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Raporda bankacılık sektörü, kredi piyasaları ve finansal sistemdeki gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

BIST 100 endeksi güne nasıl başlayacak?

Küresel piyasalarda Fed'in faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi ve Avrupa borsalarındaki satış baskısının ardından Borsa İstanbul'da da temkinli bir açılış bekleniyor.

BIST 100 endeksinin güne kısmen negatif başlaması öngörülüyor.

Gün içerisinde TCMB verileri, küresel risk iştahı ve ABD'den gelecek ekonomik göstergeler piyasaların yönü üzerinde etkili olabilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 18 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği bildirimlerden öne çıkanlar şöyle;

AAGYO – Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine İbrahim Biter’in aday gösterilmesine karar verildiği ve uygun görüş alınması amacıyla SPK’ya başvurulduğu açıklandı.

AGHOL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunun AAA(tr), kısa vadeli ulusal kredi notunun J1+(tr) ve görünümlerinin stabil olarak teyit edildiği açıklandı. Uzun vadeli uluslararası kredi notu BB+ ve görünümü negatif olarak korundu.

ALNUS – TRFSRMDK2627 ISIN kodlu borçlanma aracının anapara ve kupon ödemelerinin gerçekleştirilemediği açıklandı.

ALNUS – Altı borçlanma aracının Gözaltı Pazarı’na alınmasına, işlem sıralarının 19 Kasım’da kapalı kalmasına ve 20 Kasım’da yeniden işleme açılmasına karar verildiği açıklandı.

ANELE& GUNDG& MANAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Kasım – 18 Aralık tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

ATATP – ATP Capital’in %45,10 oranında pay sahibi olduğu Ata Temiz Enerji’nin Nuclean ve BA Steel’e ayrı ayrı 5 milyon dolar olmak üzere toplam 10 milyon dolar yatırım yapmasına ilişkin sözleşmeler imzalandığı açıklandı. Yatırımların 2030 sonuna kadar gerçekleştirilmesi ve her iki şirkette %51 pay sahibi olunması planlanıyor.

AYGAZ – Pay başına brüt 4,65 TL, net 3,9525 TL olmak üzere toplam 1,02 milyar TL nakit kâr payının 23 Aralık’tan itibaren dağıtılması teklifinin 21 Aralık’taki olağanüstü genel kurulun onayına sunulmasına karar verildiği açıklandı.

AYGAZ – %27,5 oranında pay sahibi olunan Kolay Gelsin’in sermaye artırımına payı oranında katılım sağlanmasına ve 412,5 milyon TL tutarındaki rüçhan hakkı bedelinin 30 Kasım’a kadar nakden ödenmesine karar verildiği açıklandı.

BLCYT – Kumaş apre ve boyama tesisinin modernizasyonu ve kapasite artışı kapsamında yaklaşık 860 bin euro tutarında makine alım sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Makinelerin Aralık 2026 – 1Ç27 döneminde üretime alınması ve kapasite ile yıllık ciroya %20 katkı sağlaması öngörülüyor.

CASA – Ertelenen 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının 18 Aralık’ta yapılmasına karar verildiği açıklandı.

DOFRB – ABD’de düzenlenen IAAPA Expo Orlando 2026 fuarında Transformers markasıyla geliştirilen Bumblebee Hurricane adlı yeni ürünün uluslararası lansmanının gerçekleştirildiği açıklandı.

DOGUB – Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Fırat’ın istifasının kabul edildiği ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine Onur Orhan’ın atandığı açıklandı.

EFOR – Bir yıl süreli pay geri alım programının başlatılmasına ve 2 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı. Efor Holding’in şirket payı alımları için belirlediği limitin de 2 milyar TL’den 5 milyar TL’ye yükseltildiği belirtildi.

GARFA – 183 gün vadeli 610 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GLRMK – Bağlı ortaklık Gülermak SA’nın Polonya’daki Lodz Demiryolu Merkezi Projesi ihalesinde 707,1 milyon Polonya zlotisi (8,85 milyar TL) tutarındaki teklifiyle birinci olduğu ve kesinleşen ihale sonucunun tebliğ edildiği açıklandı. Sözleşmeye davet bekleniyor.

HDFGS – Yönetim kurulu üyeliğine Ayça Gökalp’in atanmasına karar verildiği açıklandı.

HEDEF – Sibel Gökalp’in istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ayça Gökalp’in, Sümeyye Atar Avcı’nın istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Ercan Baldemir’in atandığı açıklandı.

HEKTS – Şirket paylarında imtiyaz oluşturulmasına yönelik SPK başvurusunun geri çekilmesi talebinin olumlu karşılandığı açıklandı. Esas sözleşme değişikliklerinin yapılmayacağı ve buna bağlı ayrılma hakkı sürecinin sonlandığı belirtildi.

HTTBT – Kobirate ile bir yıl süreli kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ISMEN – 50 gün vadeli 500 milyon TL tutarında finansman bonosu ihraç edildi.

ISTVY – 200 milyon TL tutarındaki finansman bonosunun dördüncü kupon ve anapara ödemelerinin gerçekleştirildiği açıklandı.

KARCL – SPK’nın şirket paylarındaki işlemlere ilişkin suç duyurusu kararının şirket yönetim kurulu üyelerini, hâkim ortaklarını ve çalışanlarını kapsamadığı açıklandı. Üretim, ihracat ve yatırım faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

KLSER – Irak’ta düzenli elektrik tedarikinin sağlanamaması nedeniyle Kerkük fabrikasında üretimin durdurulmasına karar verildiği açıklandı. Irak’taki satışların Türkiye’den tedarik edilecek ürünlerle sürdürüleceği ve bu pazarın 2025 yılı konsolide satışlarındaki payının %1,8 olduğu belirtildi.

KRPLS – Şirketin tüm ürün portföyünün 85 ülkede satış ve dağıtım olanaklarının geliştirilmesi amacıyla Aksan Kozmetik ile stratejik iş birliği anlaşması imzalandığı açıklandı.

MEDTR – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin tıbbi sarf malzemeleri ihalesine ve Gazi Üniversitesi’nin 12 aylık otomatik infüzyon kemoterapisi ilaç hazırlama ve uygulama sistemi hizmeti ihalesine katılım sağlandığı açıklandı.

OBASE – SPK bültenleri ve adli soruşturma haberlerinde adı geçen İlkay Öztürk ile şirket genel müdür yardımcısının farklı kişiler olduğu ve faaliyetlerin kesintisiz sürdüğü açıklandı.

ONRYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 375 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi Bakanlık tarafından onaylandı.

PCILT – Hasan Selçuk Salman’ın istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Nurdan Demir’in atandığı açıklandı.

RNPOL – Ömer Akbeyaz tarafından 3.332.200 adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SARAE – Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Şadi Türk’ün şahsi malvarlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı.

SISE – Moody’s tarafından şirketin kredi notunun B2’den B3’e düşürüldüğü, görünümünün negatiften durağana revize edildiği açıklandı.

TATEN – Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine İbrahim Biter’in aday gösterilmesine karar verildiği ve uygun görüş alınması amacıyla SPK’ya başvurulduğu açıklandı.

TEKTU – 7 Aralık’taki genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Berke Sertoğlu ve Yalçın Güven Çelik’in bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verildiği açıklandı.

VBTYZ – Mümin Sürer tarafından 520.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YKBNK – 3,49 milyar TL nominal değerli borçlanma aracının itfa işleminin gerçekleştirildiği açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat DURKN 0,0932 0,0792 %1,20 18.11.2026 7,74 7,65

PAY ALIM SATIMLAR

Borsa İstanbul'da 18 Kasım 2026 tarihinde KAP'a bildirilen önemli pay alım satım işlemleri belli oldu. İşte şirket hisselerinde gerçekleşen işlemlerin ayrıntıları:

ADGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 49,00 – 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 460.000 adet pay 45,46 – 46,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – İş Portföy’ün kurucusu olduğu yatırım fonları tarafından 2,22 – 2,24 TL fiyat aralığından 29.808.858 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki toplam payları %3,84’e yükseldi.

ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 50,75 – 50,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

BAHKM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 85.153 adet pay 179,00 – 186,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BORSK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 206.000 adet pay 4,87 TL fiyattan geri alındı.

CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 88.000 adet pay 30,02 – 31,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17 Kasım’da 18.104 adet pay 109,00 TL fiyattan, 18 Kasım’da 234.830 adet pay 110,60 – 114,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – MNK Girişim Holding tarafından 5,90 TL fiyattan 4.241 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,53’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 5,69 – 5,81 TL fiyat aralığından geri alındı.

DOFER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 19,079 TL fiyattan geri alındı.

DURDO – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Kemal Şedele’nin pay bakiyesi 50.000.000,06 adede, şirket sermayesindeki payı %10,000’a yükseldi.

EFOR – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Goldman Sachs International’ın pay bakiyesi 63.111.513 adede, şirket sermayesindeki payı %2,898’e geriledi.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.610 adet pay 23,02 – 23,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 14,77 – 15,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 4,06 – 4,14 TL fiyat aralığından 287.851 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,70’e yükseldi.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 14,65 – 14,92 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 82,05 – 82,70 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,20’ye yükseldi.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,50 TL fiyattan 860.253 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,40’a yükseldi.

EUREN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 902.715 adet pay 2,478 TL fiyattan geri alındı.

GARAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.159.499 adet pay 145,50 – 150,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 366.664 adet pay 4,79 – 4,83 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.500 adet pay 247,50 – 248,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 36.500 adet pay 78,69 TL fiyattan geri alındı.

GUBRF – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 278,00 – 281,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZENR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.459.628 adet pay 4,00 – 4,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

IZMDC – İzdemir Enerji tarafından 5,84 – 5,97 TL fiyat aralığından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,30’a yükseldi.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 75.000 adet pay 49,72 – 51,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,3761 TL ortalama fiyattan 139.004 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,06’ya yükseldi.

KOCMT – MNK Girişim Holding tarafından 2,48 TL fiyattan 448.937 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,95’e yükseldi.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 2,40 TL fiyattan geri alındı.

KPEKS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 55,00 – 56,75 TL fiyat aralığından geri alındı.

KTSKR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000 adet pay 49,88 – 49,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

LINK – Bank of America Corporation tarafından 16 Kasım’da 2,90 – 2,91 TL fiyat aralığından 3.386.011 adet alış ve 4.574.490 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %2,99’a geriledi.

LINK – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Merrill Lynch International’ın pay bakiyesi 27.824.598 adede, şirket sermayesindeki payı %3,120’ye yükseldi.

MANAS – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Merrill Lynch International’ın pay bakiyesi 10.147.202 adede, şirket sermayesindeki payı %3,065’e yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 298.123 adet pay 35,12 – 35,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.683 adet pay 7,75 TL fiyattan geri alındı.

MNDRS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 205.000 adet pay 9,13 TL fiyattan geri alındı.

NETCD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500 adet pay 88,90 TL fiyattan geri alındı.

OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.772 adet pay 1,45 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 125.100 adet pay 26,832 TL fiyattan geri alındı.

SAHOL – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Goldman Sachs International’ın pay bakiyesi 62.794.729 adede, şirket sermayesindeki payı %2,990’a geriledi.

SANKO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 111.000 adet pay 20,98 – 21,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SMART – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Merrill Lynch International’ın pay bakiyesi 224.682 adede, şirket sermayesindeki payı %0,705’e geriledi.

SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet pay 6,94 – 7,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 948.990 adet pay 5,25 – 5,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

TKFEN – OYAK tarafından 187,00 – 187,50 TL fiyat aralığından 27.098 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki doğrudan ve dolaylı payı %42,99’a yükseldi.

TRALT – 17 Kasım tarihli MKK kayıtlarına göre Merrill Lynch International’ın pay bakiyesi 96.556.737 adede, şirket sermayesindeki payı %3,015’e yükseldi.

TRMET – Mehmet İlker Soylu tarafından 110,80 – 112,90 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,99’a geriledi.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 745.541 adet pay 4,995 TL fiyattan geri alındı.

ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 705.284 adet pay 5,78 – 5,96 TL fiyat aralığından geri alındı.

UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 8,58 – 8,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

YYLGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 94.000 adet pay 6,34 – 6,42 TL fiyat aralığından geri alındı.

19 Kasım 2026 genel kurul programı

Hisse Kodu Şirket Genel Kurul Tarihi Saat Toplantı Yeri ICUGS ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19.11.2026 10.00 Swiss Otel Büyük Efes, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1, Alsancak/Konak, İzmir

Bugün sermaye artırımı gerçekleştirecek şirket bulunmuyor.

(İNFO YATIRIM)