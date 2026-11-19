Borsa İstanbul'da işlem gören 3 hissede toplam 191,1 milyon TL tutarında özel emir işlemi gerçekleşti. Akbank (AKBNK), Coca-Cola İçecek (CCOLA) ve Türk Hava Yolları (THYAO) paylarında yapılan işlemlerde toplam 1 milyon 771 bin 685 lot el değiştirdi.

ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 68.175.000 1.000.000 68,175 CCOLA 41.676.126 521.685 79,888 THYAO 81.250.000 250.000 325,00

BORSADA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, bir hisse senedinde piyasada o anda oluşan fiyatlardan bağımsız olarak alıcı ve satıcı arasında karşılıklı anlaşmayla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemdir.

Bu işlemlerde karşı yatırım kuruluşu, nominal tutar, fiyat, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirtilir. Sisteme iletilen özel işlem emri yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebilir.

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından alıcı veya satıcı taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay alım satım bildirimi yayımlayabilir.

Bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kimliği kamuya açık verilerden belirlenemeyebilir.

ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ HİSSE FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Özel emir işlemleri, alıcı ve satıcı arasında önceden belirlenen fiyat üzerinden normal emir defterine girilmeden gerçekleştirildiği için hisse fiyatını doğrudan hareket ettirmez. Ancak yüksek tutarlı işlemler, yatırımcıların ilgisini artırarak hisse üzerinde dolaylı etki oluşturabilir. İşlemin fiyat üzerindeki olası etkisi, alıcı ve satıcının kimliği ile işlemin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.