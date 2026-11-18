Borsa İstanbul'da işlem gören BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisselerine yönelik yeni hedef fiyat açıklaması geldi.

Gedik Yatırım, 18 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı değerlendirmede BIMAS hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü güncelledi.

Aracı kurum, daha önce 530 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 620 TL'ye çıkarırken hisseye yönelik yatırım tavsiyesinde de değişikliğe gitti.

BIMAS HEDEF FİYATI 620 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Gedik Yatırım'ın yeni değerlendirmesine göre BIMAS için belirlenen hedef fiyat yaklaşık yüzde 17 artırıldı.

Aracı kurum, hisseye ilişkin önceki "Endekse paralel getiri" tavsiyesini "Endeks üstü getiri" olarak revize etti.

BIMAS hissesinin 394 TL olan son fiyatına göre yeni hedef fiyatın işaret ettiği prim potansiyeli yüzde 57,36 seviyesinde bulunuyor.

GEDİK YATIRIM BIMAS HEDEF FİYAT VE TAVSİYESİ

Başlık Açıklama Hisse kodu BIMAS Aracı kurum Gedik Yatırım Önceki hedef fiyat 530,00 TL Yeni hedef fiyat 620,00 TL Son fiyat 394,00 TL Önceki tavsiye Endekse paralel getiri Yeni tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %57,36 Açıklanma tarihi 18 Kasım 2026

BIMAS HİSSESİ İÇİN PRİM POTANSİYELİ NE KADAR?

Gedik Yatırım'ın 620 TL'lik yeni hedef fiyatı ile BIMAS hissesinin 394 TL'lik son fiyatı arasında 226 TL fark bulunuyor.

Bu fark, mevcut fiyat üzerinden yüzde 57,36 oranında potansiyel getiriye işaret ediyor.

Ancak aracı kurumların hedef fiyatları geleceğe yönelik beklentileri yansıtıyor ve hisselerin bu seviyelere ulaşacağını garanti etmiyor.

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