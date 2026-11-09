Açıklanan verilere göre şirket, operasyonel verimliliğini ve kârlılığını güçlü bir şekilde koruyarak net dönem kârında dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi.

BİM, 2026 yılının ilk 9 ayında net dönem kârını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79 artırarak 14,60 milyar TL’den 26,15 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirketin toplam hasılatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüyerek 720,48 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faaliyet kârlılığı cephesinde de pozitif ivme sürdü:

Brüt kâr: Yıllık bazda yüzde 8 artışla 139,37 milyar TL'ye çıktı.

FAVÖK: yüzde 14 yükseliş kaydederek 43,47 milyar TL seviyesinde tamamlandı.

Net parasal pozisyon kazancı: Enflasyon muhasebesi etkilerinin sürdüğü ortamda yüzde 8 artarak 22,19 milyar TL oldu.

BİLANÇO GÜÇLENDİ: NET BORÇTA YÜZDE 23’LÜK DÜŞÜŞ

2026 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla bilanço kalemlerinde belirgin bir finansal disiplin öne çıktı. Şirketin net borç pozisyonu, bir önceki çeyreğe (2026/6) kıyasla yüzde 23 oranında gerileyerek 34,19 milyar TL’den 26,22 milyar TL’ye indi.

Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları yüzde 3 artışla 466,54 milyar TL’ye ulaşırken, dönen varlıklar 171,99 milyar TL, duran varlıklar ise 294,55 milyar TL olarak kaydedildi. Şirketin özkaynak büyüklüğü ise çeyreklik bazda yüzde 4 artarak 221,69 milyar TL’ye yükseldi.

PİYASA ÇARPANLARI VE HİSSE PERFORMANSI

Finansal sonuçların ardından BİM’in piyasa değeri 457,8 milyar TL seviyesinde dengelendi. Açıklanan bilançoyla birlikte şirketin temel rasyoları şu şekilde gerçekleşti:

Finansal Gösterge Değer Fiyat / Kazanç (F/K) 13,19 Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) 2,07 FD / FAVÖK 8,15

BIMAS payları, 9 Kasım 2026 itibarıyla 381,50 TL seviyesinden işlem görerek, önceki bilanço dönemi kapanışı olan 379,70 TL seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor.

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