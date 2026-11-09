Holding, yılın ilk 9 ayında net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 203 artırarak 56 milyar 374 milyon TL seviyesine çıkardı. Şirket, 2025’in ilk 9 ayında 18 milyar 618 milyon TL net kâr elde etmişti.

Üçüncü çeyrek performansıyla birlikte satışlar, FAVÖK ve net kâr kalemleri son 5 dönemin en yüksek çeyreklik zirvesine ulaştı.

GELİR TABLOSU: CİRO 2,8 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Holdingin gelir tablosunda yıllık bazda tüm temel kârlılık göstergelerinde kuvvetli büyüme görüldü:

Finansal Kalem 2025 / 9 Aylık (TL) 2026 / 9 Aylık (TL) Değişim (%) Satış Gelirleri 2 trilyon 535 milyar 775 milyon 2 trilyon 819 milyar 80 milyon +%11 Brüt Kâr 428 milyar 820 milyon 532 milyar 327 milyon +%24 FAVÖK 198 milyar 735 milyon 298 milyar 430 milyon +%50 Net Dönem Kârı 18 milyar 618 milyon 56 milyar 374 milyon +%203

Enflasyon muhasebesi uygulamaları kapsamında hesaplanan net parasal pozisyon kaybı ise 9 milyar 334 milyon TL'den 3 milyar 276 milyon TL'ye gerileyerek net kârdaki toparlanmayı destekledi.

BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ 6,7 TRİLYON TL, NET BORÇTA YÜZDE 6 AZALIŞ

2026 yılı haziran ayı verileriyle karşılaştırıldığında holdingin bilanço yapısında likidite ve borç yönetimi öne çıktı:

Dönen Varlıklar: Yüzde 6 artarak 3 trilyon 816 milyar TL'den 4 trilyon 38 milyar TL'ye çıktı.

Duran Varlıklar: Yüzde 2 azalarak 2 trilyon 764 milyar TL'den 2 trilyon 697 milyar TL'ye indi.

Toplam Varlıklar: Yüzde 2 büyüme kaydederek 6 trilyon 736 milyar TL'ye ulaştı.

Net Borç: Finansal disiplin adımlarıyla yüzde 6 gerileyerek 1 trilyon 105 milyar TL'den 1 trilyon 36 milyar TL seviyesine çekildi.

Özkaynaklar: Yüzde 2 primle 851 milyar 790 milyon TL oldu.

PİYASA ÇARPANLARI VE HİSSE PERFORMANSI

Finansal tabloların açıklandığı 9 Kasım tarihi itibarıyla Koç Holding hisseleri pay başına 212,50 TL'den işlem görüyor. Şirketin toplam piyasa değeri 538,9 milyar TL düzeyinde bulunurken güncel piyasa çarpanları şu şekilde kaydedildi:

Fiyat/Kazanç (F/K): 8,28

Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): 0,63

Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK): 4,33

Hisse senedi, bir önceki bilanço dönemi olan 5 Ağustos tarihindeki 206,00 TL kapanışına kıyasla yüzde 3,2 prim taşırken, iki bilanço arasındaki dönemde en yüksek 225,50 TL (11 Eylül), en düşük ise 192,80 TL (30 Ekim) seviyelerini gördü.

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