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Özsüt'ün franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 88 yıllık markayla bağlantılı şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi

Türkiye'nin köklü tatlı ve pastacılık markalarından Özsüt'ün franchise faaliyetlerini yürüten STP Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile iş insanı İbrahim Urlulu konkordato başvurusunda bulundu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve Urlulu hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

ÖZSÜT'ÜN FRANCHISE FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEN ŞİRKETE KONKORDATO MÜHLETİ

1938 yılında İzmir'de kurulan Özsüt, yıllar içerisinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bir tatlı ve pastacılık zincirine dönüştü.

Markanın resmi internet sitesinde, bayilik sistemiyle yürütülen faaliyetlerin STP Gıda çatısı altında gerçekleştirildiği belirtiliyor.

STP Gıda ve İbrahim Urlulu için verilen geçici mühlet kararı, şirketin mali durumunun konkordato komiserleri gözetiminde değerlendirilmesini kapsıyor.

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Söz konusu karar, Özsüt markası altında faaliyet gösteren bütün işletmeler hakkında ayrı ayrı konkordato kararı verildiği anlamına gelmiyor.

Türkiye nin dört bir yanında şubesi var! 88 yıllık tatlı devinin çatı şirketine konkordato, Görsel 1

MAHKEME ÜÇ KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATADI

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecinde şirketin mali ve hukuki durumunu incelemek üzere üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.

STP Gıda için görevlendirilen isimler şöyle:

  • Cem Çeliker
  • Gülay Aydın
  • Fatimetül Azime Ahi

İbrahim Urlulu'nun bireysel konkordato başvurusunun takibi için ise Cem Çeliker görevlendirildi.

Komiserlerin hazırlayacağı raporlar, şirketin mali durumuna ve borçlarını yeniden yapılandırma kapasitesine ilişkin mahkeme değerlendirmelerinde kullanılacak.

Türkiye nin dört bir yanında şubesi var! 88 yıllık tatlı devinin çatı şirketine konkordato, Görsel 2

ŞİRKETİN İCRA TAKİPLERİNE TEDBİR UYGULANDI

Geçici mühlet kararıyla birlikte şirket ve İbrahim Urlulu hakkında İcra ve İflas Kanunu kapsamında koruyucu tedbirler uygulanmaya başlandı.

Kanunda belirtilen istisnalar dışında yeni icra takiplerinin başlatılması ve mevcut takiplerin sürdürülmesi sınırlandırıldı.

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Ayrıca şirketin bazı mal varlıklarının devri ve elden çıkarılması konusunda mahkeme iznine bağlı tedbirler getirildi.

Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin ve mali durumunun geçici konkordato komiserleri tarafından takip edilmesi öngörülüyor.

Türkiye nin dört bir yanında şubesi var! 88 yıllık tatlı devinin çatı şirketine konkordato, Görsel 3

KONKORDATO SÜRECİNDE BUNDAN SONRA NE OLACAK?

STP Gıda ve İbrahim Urlulu hakkında verilen geçici mühlet, konkordato başvurusunun kesin olarak kabul edildiği veya şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor.

Üç aylık süreç boyunca şirketin mali durumu ve borçlarını ödeme kapasitesi incelenecek.

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Komiserlerin sunacağı raporların ardından mahkeme, konkordato şartlarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek kesin mühlet verilmesine ilişkin karar alabilecek.

Şirketin toplam borç tutarına ve konkordato sürecinin Özsüt şubelerinin faaliyetlerine olası etkilerine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

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