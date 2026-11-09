Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasındaki son durumu açıkladı. Soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 464'e ulaştığını belirten Gürlek, 120 kişinin tutuklu olduğunu, 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Firari durumdaki 40 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

FON SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ SAYISI 464'E ULAŞTI

Bakan Gürlek'in 9 Kasım 2026 tarihinde paylaştığı bilgilere göre soruşturma kapsamında toplam 464 şüpheli bulunuyor.

Bunlardan 120'si tutuklu, 262'si ise adli kontrol tedbiri altında.

Firari durumdaki 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fon soruşturmasında açıklanan son rakamlar şöyle:

Soruşturma bilgisi Sayı Toplam şüpheli 464 Tutuklu 120 Adli kontrol uygulanan 262 Firari şüpheli 40 Malvarlığına tedbir uygulanan gerçek kişi 386 Malvarlığına tedbir uygulanan tüzel kişi 116

502 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİNİN MALVARLIĞINA TEDBİR

Gürlek, soruşturma kapsamında 386 gerçek kişi ile 116 tüzel kişinin malvarlıklarına tedbir uygulandığını açıkladı.

Böylece malvarlığına yönelik tedbir uygulanan gerçek ve tüzel kişi sayısı toplam 502'ye ulaştı.

Söz konusu kişilerin banka hesaplarına da bloke uygulandığını belirten Gürlek, mali bağlantıların ve varlık hareketlerinin incelenmeye devam ettiğini bildirdi.

FON SORUŞTURMASINDA 31,5 MİLYAR TL'LİK GÖNÜLLÜ İADE

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen gönüllü iade işlemlerine ilişkin verileri de paylaştı.

TMSF bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabına yaklaşık 31,5 milyar TL değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin iade edildiğini açıkladı.

Gürlek, gönüllü iade işlemlerinin tek başına ilgili kişilerin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti.

İadelerin kaynağı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

BAKAN GÜRLEK'TEN FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın herhangi bir makam veya unvandan bağımsız olarak yürütüldüğünü belirtti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte kimsenin makamı, unvanı, ekonomik gücü veya kurduğu ilişkiler kendisine hukukun üzerinde bir konum sağlayamaz. Asla hiçbir suç hiçbir suçlunun yanına kâr kalmayacaktır.”

Bakan Gürlek, soruşturmanın mali bağlantılar ve elde edilen deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.