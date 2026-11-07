Yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının haftalık performansı belli oldu. Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,84, BES fonları ise yüzde 1,10 değer kazandı. Yatırım fonlarında en yüksek getiri yüzde 41,67 ile Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon'dan gelirken, en fazla kayıp yüzde 38,69 ile MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon'da yaşandı.

YATIRIM FONLARINDA HİSSE SENEDİ FONLARI ÖNE ÇIKTI

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,84 getiri sağladı. Fon kategorileri arasında en yüksek yükseliş yüzde 2,51 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde gerçekleşti.

Haftalık dönemde tek gerileyen kategori ise Fon Sepeti Fonları oldu. Söz konusu kategoride yüzde 0,40 değer kaybı kaydedildi.

BES FONLARINDA EN YÜKSEK GETİRİ ENDEKS KATEGORİSİNDE

Bireysel emeklilik sistemi fonları haftayı ortalama yüzde 1,10 yükselişle tamamladı. BES fonları kategorisinde en yüksek getiri yüzde 2,60 ile Endeks kategorisinde görüldü.

En düşük getiri ise yüzde 0,02 ile Fon Sepeti Fonu kategorisinde kaydedildi.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU BELLİ OLDU

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı. Fon, haftalık yüzde 41,67 yükselişle yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Haftanın en fazla kaybettiren yatırım fonu ise MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak belirlendi. Fon, yüzde 38,69 değer kaybetti.

BES FONLARINDA HAFTANIN KAZANANI VE KAYBEDENİ

Bireysel emeklilik fonları arasında haftanın en fazla kazandıranı Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu oldu. Fon, haftalık yüzde 6,76 getiri sağladı.

AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,73 düşüşle haftanın en fazla kaybettiren BES fonu olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN YATIRIM FONLARI PERFORMANSI

Kategori / Fon Haftalık getiri Yatırım fonları ortalaması +%0,84 Hisse Senedi Fonları +%2,51 Fon Sepeti Fonları -%0,40 BES fonları ortalaması +%1,10 BES Endeks kategorisi +%2,60 BES Fon Sepeti kategorisi +%0,02 Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon +%41,67 MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon -%38,69 Anadolu Hayat İş Bankası İştirak Endeksi BES Fonu +%6,76 AgeSA Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken BES Fonu -%8,73

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