Tasfiye öncesinde yasal süre sınırına uyarak satış talimatı veren ve hesaplarında "PBLK" (Bloke Portföy) kodu bulunan binlerce bireysel yatırımcı aylardır paralarına kavuşamazken, Kaya'nın tasfiyeden bir gün önce 2 milyar liranın üzerindeki tutarı T+2 kuralına rağmen saatler içinde hesabına aktardığı tespit edildi.

T+2 KURALI DEVRE DIŞI KALDI

Sermaye piyasalarındaki işleyişe göre hisse senedi ve fon satışlarında elde edilen nakdin hesaba geçmesi için iki iş günü (T+2 takas süresi) gerekiyor.

SPK, 17 Eylül’de 131 yatırım fonunu resmen tasfiye sürecine alırken, 16 Eylül saat 13.00’e kadar sisteme girilen satış emirlerinin ödeneceğini duyurmuştu.

Ancak takvimler şöyle işledi:

• PBLK Mağdurları: 14 Eylül'de satış talimatı veren ve paralarının en geç 16 Eylül'de hesaplarına geçmesini bekleyen binlerce yatırımcıya ödeme yapılmadı. Hesaplarına "PBLK" şerhi düşülen bu tasarruflar, daha sonra TBMM'den geçen yasal düzenlemeyle doğrudan tasfiye masasına dahil edilerek donduruldu.

• 16 Eylül Virman Hamlesi: Soruşturma dosyasına ve sevk yazısına yansıyan verilere göre ise Kaya; nisan ayında portföyüne kattığı Özata Denizcilik (OZATD) hisselerini, tasfiye kararının açıklanmasından bir gün önce—16 Eylül günü—Tera Yatırım Menkul Değerler'e virmanladı. Piyasada olağan satış kuralı olan T+2 takas süreci işletilmeden, hisse karşılığı olan 2 milyar liranın üzerindeki nakit bakiye "T+0" yöntemiyle aynı gün içerisinde Kaya'nın hesabına aktarıldı.

GÖZLER AÇIKLANMAYAN "ÖZEL LİSTE"DE

Dosyadaki bulgular; 16 Eylül'de piyasa likiditesinin sınırlı sayıda kişiye virman ve öncelikli ödeme kanallarıyla aktarılması nedeniyle sıradan yatırımcıların takas havuzunda mağdur edildiği iddialarını kuvvetlendirdi.

Krizin perde arkasında, tasfiye öncesi çıkış yapan nüfuzlu isimlerin yer aldığı listenin devletin zirvesine ulaştığı biliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Hiç ummadığımız insanlar bu işin içerisine girmişler" diyerek tablonun yarattığı rahatsızlığı dile getirmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefetin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kamuoyunun merakla beklediği listeye dair "Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Açıklanmasında ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Aylardır tasarruflarına ulaşamayan PBLK mağdurları, tasfiye kararından hemen önce aynı gün tahsilatla fonlardan ve hisselerden ayrılan tüm isimlerin yer aldığı şeffaf bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.